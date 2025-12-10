Bỏ quy định taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em

Luật sửa đổi 10 luật về an ninh, trật tự bỏ quy định bắt buộc taxi, xe buýt lắp ghế an toàn trẻ em; đồng thời quy định lắp camera, thiết bị giám sát hành trình với xe kinh doanh vận tải.

Sáng 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng bỏ quy định bắt buộc lắp ghế an toàn trẻ em đối với ôtô kinh doanh vận tải hành khách như taxi, xe buýt, trong khi vẫn giữ yêu cầu ôtô chở trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35 m phải có thiết bị an toàn phù hợp.

Trước đó, đại biểu Quốc hội cho rằng quy định bắt buộc taxi phải lắp ghế an toàn trẻ em là chưa phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thực tế ghế an toàn có 4-5 kích cỡ theo cân nặng, nếu bắt buộc mỗi xe taxi phải trang bị đủ là không khả thi. Hơn nữa, nhiều gia đình không có ôtô riêng, thường gọi taxi đưa trẻ đi khám, tiêm chủng hoặc trong thời tiết xấu; nếu taxi thiếu ghế, người dân có thể buộc phải chở trẻ bằng xe máy, rủi ro còn cao hơn.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý nội dung dự luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự án luật tại Quốc hội sáng 10/12. Ảnh: Hoàng Phong

Bên cạnh việc bỏ quy định ghế an toàn đối với xe kinh doanh vận tải, Luật vẫn yêu cầu siết chặt quản lý phương tiện bằng công nghệ giám sát. Cụ thể, ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách dưới 8 chỗ, xe đầu kéo, cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Ôtô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Dữ liệu thu được từ các thiết bị này phải được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan.

Chính phủ cho biết tổng chi phí lắp đặt trên toàn quốc ước khoảng 360-540 tỷ đồng, tương đương bình quân 1,2-1,8 triệu đồng mỗi xe. Mức này được đánh giá là thấp, không tạo áp lực tài chính lớn cho doanh nghiệp do thiết bị dễ lắp đặt, không làm thay đổi kết cấu xe và không phát sinh chi phí vận hành đáng kể. Việc lắp camera cũng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro, hỗ trợ xử lý sự cố, nâng cao an toàn cho lái xe và hành khách.

Luật cũng giữ quy định thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan. Thời gian làm việc trong ngày, trong tuần của lái xe thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Chính phủ sẽ hướng dẫn cụ thể các trường hợp tắc đường, sự cố để bảo đảm phù hợp thực tiễn.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Sơn Hà