Bỏ phiếu ở đặc khu Bạch Long Vĩ

6h30 ngày 14/3, hai khu vực bỏ phiếu trên đảo Bạch Long Vĩ đồng loạt khai mạc, cử tri bắt đầu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng.

Đến 10h cùng ngày, hơn 93% cử tri trên đảo đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển sẽ thực hiện quyền bầu cử vào chiều cùng ngày khi đoàn công tác của TP Hải Phòng mang hòm phiếu phụ ra khu vực làm nhiệm vụ.

Cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP Hải Phòng, sáng 14/3. Ảnh: Xuân Hoa

Bạch Long Vĩ là địa phương duy nhất của TP Hải Phòng tổ chức bầu cử sớm do nằm cách đất liền khoảng 110 km, việc đi lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.

Hai khu vực bỏ phiếu được bố trí tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của đảo với 563 cử tri và Tiểu đoàn Phòng thủ đảo. Cử tri tại đây tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng, không bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp đảo.

Hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ được niêm phong, kiểm tra dưới sự giám sát của cử tri. Công tác an ninh, trật tự trên đảo được đảm bảo trong suốt quá trình bỏ phiếu.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo nhận phiếu bầu tại Tiểu đoàn Phòng thủ đảo. Ảnh: Xuân Hoa

Toàn TP Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 718 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với tổng cộng 2.577 khu vực bỏ phiếu.

Trong đó, 2.537 khu vực bỏ phiếu tổ chức theo thôn, tổ dân phố và 40 khu vực bỏ phiếu riêng. Danh sách cử tri toàn thành phố được niêm yết với hơn 3,18 triệu người và được lập trên hệ thống phần mềm chuyên dùng để cập nhật biến động dân cư.

Kỳ bầu cử này, Hải Phòng có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó Trung ương giới thiệu 9 người, địa phương giới thiệu 24 người; tỷ lệ nữ chiếm 50%. Thành phố có 139 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 3.952 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đoàn công tác của TP Hải Phòng mang hòm phiếu phụ ra khu vực làm nhiệm vụ để cán bộ chiến sĩ thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Xuân Hoa

Lê Tân