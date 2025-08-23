Bộ Khoa học và Công nghệ tưởng niệm liệt sĩ giao bưu tại Tây Ninh

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ ngành bưu điện, trao quà cho học sinh và các gia đình khó khăn.

Ngày 23/8, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác viếng, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R, nơi yên nghỉ của 249 liệt sĩ. Cùng tham dự có các nguyên lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, cán bộ hưu trí và thân nhân liệt sĩ.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ viếng Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin R tại Tây Ninh. Ảnh: Hoàng Nam

Bộ trưởng chia sẻ: "Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dư âm và nỗi đau vẫn còn mãi với người ở lại. Trải qua cuộc chiến tranh đầy gian khổ, nhiều thế hệ cha anh đã hy sinh thân mình để giành lấy độc lập, bảo vệ non sông. Họ đã nằm lại trong vòng tay đất mẹ. Trong đó, hàng chục vạn cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện và Khoa học công nghệ đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể nơi chiến trường. Họ đã sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp: Không có gì quý hơn độc lập tự do, Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Ông bày tỏ lòng tri ân tới thân nhân các liệt sĩ, người có công với cách mạng và cán bộ ngành bưu điện, khoa học công nghệ qua các thời kỳ. Ông cảm ơn các đoàn thể địa phương cùng VNPT, Bưu điện Việt Nam đã chăm sóc, giữ gìn nghĩa trang khang trang, sạch đẹp, coi đó là biểu hiện cụ thể của sự biết ơn.

"Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động toàn ngành Bưu chính viễn thông và Khoa học công nghệ nguyện kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng, liệt sĩ đã chuyển giao, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, phát huy tinh thần 'Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - và Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình' của hai ngành Bưu điện và Khoa học công nghệ, và với phương châm hành động 'Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá', tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ ngành giao bưu.

Theo Bộ trưởng, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của nhiều thế hệ. "Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có thể phát triển và trở thành động lực đột phá cho đất nước đều có tinh thần, hương hồn của các anh hùng liệt sĩ thấm đẫm trong mỗi chúng ta", ông nói.

Ông cho rằng cách tưởng nhớ thiết thực nhất là xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, có "nỏ thần" để bảo vệ Tổ quốc, để không kẻ thù nào dám xâm phạm, để đất nước hòa bình lâu dài, phát triển bền vững. "Mỗi thế hệ phải viết câu chuyện của mình để nối tiếp dòng chảy dân tộc. Đó là cách trả ơn xứng đáng cho những người đã ngã xuống", Bộ trưởng nói.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ, khánh thành biển tên mới Nhà Truyền thống Khu căn cứ Ban Giao bưu và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.

Ngoài ra, đoàn trao nhiều phần quà cho học sinh và gia đình khó khăn, trong đó có dự án "Thư viện điện tử" đồng do Quỹ Hy vọng đồng hành. Dự án trị giá 1,275 tỷ đồng, gồm: 255 máy tính bảng và 510 tài khoản học cho 9 trường với hơn 5.300 học sinh thụ hưởng. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) cũng trao 50 bộ học cụ STEM lập trình robot cho học sinh, khuyến khích sáng tạo khoa học. Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tặng 110 suất quà cho hộ khó khăn, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Hoàng Nam