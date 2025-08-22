Bộ Khoa học và Công nghệ tưởng niệm liệt sĩ giao bưu

Sáng 22/8, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ, do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu, đến viếng các liệt sĩ giao bưu tại Đài tưởng niệm số 72 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Khu di tích có tổng diện tích hơn 4.000 m², gồm nhiều hạng mục như tượng đài, bia mộ và kỳ đài cao 13 m. Khuôn viên di tích có tượng anh hùng Kim Đồng, hai dãy bia mộ tưởng niệm các chiến sĩ giao bưu của 18 quận, huyện thuộc Quảng Nam - Đà Nẵng như Hiệp Đức, Hòa Vang, Đại Lộc...