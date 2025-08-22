Bộ Khoa học và Công nghệ tưởng niệm liệt sĩ giao bưu

Sáng 22/8, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ, do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu, đến viếng các liệt sĩ giao bưu tại Đài tưởng niệm số 72 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Khu di tích có tổng diện tích hơn 4.000 m², gồm nhiều hạng mục như tượng đài, bia mộ và kỳ đài cao 13 m. Khuôn viên di tích có tượng anh hùng Kim Đồng, hai dãy bia mộ tưởng niệm các chiến sĩ giao bưu của 18 quận, huyện thuộc Quảng Nam - Đà Nẵng như Hiệp Đức, Hòa Vang, Đại Lộc...
Bộ trưởng cẩn thận kiểm tra vòng hoa trước khi dâng hoa lên các liệt sĩ.
Đài tưởng niệm liệt sĩ giao bưu Quảng Nam - Đà Nẵng được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố năm 2024. Đây là nơi tưởng nhớ 596 anh hùng liệt sĩ giao bưu đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dâng hương trước bia tưởng niệm các liệt sĩ đã kiên cường bám trụ, mưu trí, anh dũng ngày đêm vượt chốt, liều mình xông pha trên trận tuyến thông tin, góp phần đảm bảo mạch thông tin và góp công lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Các thành viên đoàn công tác và các cán bộ hưu trí ngành bưu điện thắp hương tưởng niệm.
Đoàn công tác và cán bộ hưu trí ngành bưu điện thắp hương cho các liệt sĩ. Nhiều năm qua, Đài tưởng niệm là điểm đến tri ân liệt sĩ mỗi dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông.
Qua hai cuộc kháng chiến, ngành giao bưu thông tin tỉnh Quảng Đà (cũ) đã lập 130 trạm thông tin, 300 tổ giao liên; nhận chuyển và phát hơn 22 triệu tài liệu, báo chí, công văn, hơn 20 triệu lá thư, 3.350 tấn vũ khí, đạn dược; đưa đón hơn 450.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; chiến đấu trên 275 trận đánh để giữ vững mạch máu ngành thông tin liên lạc khu 5.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước tượng anh hùng Kim Đồng, trước Đài tưởng niệm liệt sĩ giao bưu Quảng Nam - Đà Nẵng.
Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng gặp mặt, tri ân các cán bộ hưu trí ngành bưu điện tại TP Đà Nẵng.
