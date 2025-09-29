Bộ Khoa học và Công nghệ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hà NộiBộ Khoa học và Công nghệ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Lễ đón nhận diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I của Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 29/9.

Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 29/9/2025. Ảnh: Giang Huy

Với thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2023-2025, Bộ Khoa học và Công nghệ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, theo quyết định của Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Thiếu tướng, nguyên chủ tịch - tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội, được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trong quyết định của Chủ tịch nước, ông được ghi nhận "đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ kết hợp với quốc phòng an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc".

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất từ Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương cho Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ, và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I là sự kiện quy mô nhất kể từ tháng 3 khi Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất thành Bộ Khoa học và Công nghệ mới. Sự kiện có sự tham gia của hơn 2.700 đại biểu, trong đó gần 2.000 cựu cán bộ thuộc hai ngành qua các thời kỳ.

Lưu Quý