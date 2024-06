Bộ Giáo dục: Đề thi Văn không bị lộ

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT được cho là giống với nội dung lan truyền trên mạng, Bộ Giáo dục nói việc suy đoán đúng tác phẩm là "ngẫu nhiên", còn đề thi được bảo mật tuyệt đối.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 27/6 cho biết như trên, sau khi tiếp nhận phản ánh đề Văn sáng 27/6 trùng với một số suy đoán trên mạng xã hội, trước khi kỳ thi diễn ra.

Từ tối 25/6, nhiều bài đăng cho hay phần nghị luận văn học sẽ vào bài "Đất Nước", nghị luận xã hội hỏi về "cái tôi cá nhân", trong khi ngữ liệu phần đọc hiểu không phải là thơ.

Kết thúc buổi thi Ngữ văn sáng nay, nhiều thí sinh, phụ huynh cho rằng đề chính thức khá giống với mô tả trên. Câu nghị luận văn học với 5 điểm yêu cầu thí sinh phân tích đoạn thơ trong bài "Đất Nước" của tác giả Nguyễn Khoa Điềm, nhận xét về sự kết hợp giữa cảm xúc và suy tư của tác giả.

Phần Đọc hiểu chiếm 3 điểm dùng ngữ liệu từ bài viết "Dòng sông và những thế hệ của nước" của tác giả Nguyễn Quang Thiều. Phần này gồm 4 câu hỏi về dòng chảy lịch sử nghệ thuật của nhân loại và bài học mà các em rút ra từ suy ngẫm của tác giả. Cũng dựa trên đoạn trích này, thí sinh cần viết một bài nghị luận xã hội ngắn về "tôn trọng cá tính".

"Những mô tả lan truyền trên mạng khá đúng. Liệu đề thi có bị lộ?", nhiều thí sinh, phụ huynh thắc mắc trên các diễn đàn.

Phụ huynh chụp lại đề Văn sau khi thí sinh hoàn thành bài thi sáng 27/6 tại Hà Nội. Ảnh: Duy Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Thường trực Ban chỉ đạo cấp quốc gia của kỳ thi đã yêu cầu hội đồng ra đề báo cáo và đưa ra ý kiến về phản ánh này.

Bộ xác định đề thi được ra đúng với cấu trúc, định dạng đã công bố, có sự phân phối hợp lý giữa phần thơ và phần văn.

Phần đọc hiểu của đề thi bàn về sự sáng tạo và trách nhiệm của người nghệ sĩ, những yếu tố tạo nên lịch sử nghệ thuật của nhân loại; không trùng với những suy đoán trước đó.

Về câu nghị luận xã hội (phần làm văn), theo hội đồng ra đề, dù vào chủ đề gì, cũng luôn yêu cầu thí sinh phải có liên hệ thực tiễn, nêu được suy nghĩ, tình cảm, nhận xét, trách nhiệm của mình đối với vấn đề đó nhằm bảo đảm tính thực tiễn, định hướng giáo dục, bồi đắp tâm hồn, nhân cách mà nhiều tài liệu, tác phẩm,... đều hướng tới.

Với phần nghị luận văn học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết số lượng tác phẩm trong chương trình hiện hành và phạm vi ra đề là có giới hạn. Do đó, việc suy đoán đúng tên tác phẩm, tác giả được sử dụng trong đề thi là ngẫu nhiên và có thể xảy ra.

"Tuy nhiên, đề thi sử dụng toàn bộ tác phẩm hay một phần tác phẩm hoặc một phần cụ thể nào của tác phẩm cũng như yêu cầu (lệnh hỏi) đối với thí sinh là hoàn toàn khác biệt so với suy đoán trước đó", Bộ nêu.

Hôm qua, khi thấy những thông tin về đề thi bị lộ trên các diễn đàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã mời công an xác minh. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã điều tra, xác định nam sinh lớp 12, trường THPT Trần Đăng Ninh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội là người phao tin "đề thi tốt nghiệp THPT bị lộ".

Buổi thi Văn sáng nay có 7 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi.

Chiều nay, thí sinh sẽ thi môn Toán trong 90 phút. Ngày mai, các em làm bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) vào buổi sáng, Ngoại ngữ vào buổi chiều. Điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 17/7.

Năm ngoái, cả nước chỉ có một điểm 10 môn Văn. Mức điểm trung bình là 6,86. Mốc điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 7.

Dương Tâm