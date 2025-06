Bộ Giáo dục bác tin lọt đề Toán thi tốt nghiệp

Một bài tổ hợp trong đề Toán tốt nghiệp được cho xuất hiện trên mạng sau 30 phút thi, Bộ Giáo dục nói thông tin không chính xác.

Tối 26/6, khoảng hai tiếng sau khi hết giờ làm bài môn Toán thi tốt nghiệp, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp bài đăng trên một nền tảng AI trực tuyến về học tập.

Một người dùng ẩn danh, chụp bài tổ hợp giống hệt một câu của đề Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 (bài số 2, phần III trong mã đề 106), và nhờ AI giải giúp. Bài đăng được gửi lúc 15h08, tức 38 phút kể từ khi tính giờ làm bài. Theo lịch, thí sinh làm bài trong 90 phút, kết thúc lúc 16h.

Nội dung như sau: Có bốn ngăn (trong một giá để sách) được đánh số thứ tự 1,2,3,4 và tám quyển sách khác nhau. Bạn An xếp hết tám quyển sách nói trên vào bốn ngăn đó sao cho mỗi ngăn có ít nhất một quyển sách và các quyển sách được xếp thẳng đứng thành một hàng ngang với gáy sách quay ra ngoài ở mỗi ngăn. Khi đã xếp xong tám quyển sách, hai cách xếp của bạn An được gọi là giống nhau nếu chúng thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau đây: Với từng ngăn, số lượng quyển sách ở ngăn đó là như nhau trong cả hai cách xếp; Với từng ngăn, thứ tự từ trái sang phải của các quyển sách được xếp là như nhau trong cả hai cách xếp. Gọi T là số cách xếp đôi một khác nhau của bạn An. Giá trị của T/600 bằng bao nhiêu?

AI gửi phản hồi cho người dùng sau một phút, đưa đáp án 1682,8.

Ảnh được cho là chụp đề thi tốt nghiệp môn Toán đăng tải trên AI giải bài trực tuyến lúc 15h08, ngày 26/6. Ảnh chụp màn hình.

Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tối 26/6 cho biết đã nắm bắt thông tin, cho rằng không chính xác. Nhà chức trách đã chuyển đến bộ phận kỹ thuật của Bộ Công an đề nghị truy tìm nguồn gốc, động cơ, xác minh và xử lý nghiêm. Kết quả sẽ được thông báo sau.

Ban chỉ đạo thi đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 26-27/6 với hơn 1,14 triệu thí sinh. Hôm nay, các em làm bài hai môn Toán và Ngữ văn. Khoảng 7.000 thí sinh bỏ thi, 15 em bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại di động hoặc tài liệu. Với môn Toán, số bị đình chỉ là 5.

Ngày mai, thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ làm bài hai môn thi tự chọn, thí sinh theo chương trình 2006 làm bài Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Điểm thi được công bố vào ngày 16/7.

Dương Tâm - Thanh Hằng