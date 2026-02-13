Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Trước các quy định mới về tài khoản ngân hàng và kê khai thuế, MB cung cấp giải pháp MB Seller, giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, đáp ứng yêu cầu pháp lý, buôn bán an tâm.

Từ ngày 1/3, theo Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước, các hộ kinh doanh khi mở tài khoản phục vụ sản xuất, kinh doanh sẽ phải đúng tên hộ kinh doanh theo đăng ký trên giấy phép, thay vì dùng tài khoản cá nhân của chủ hộ như trước. Quy định này được đánh giá là bước đi quan trọng, hỗ trợ tách bạch nguồn thu nhập từ việc buôn bán, thuận tiện kê khai thuế theo quy định, qua đó ngăn chặn tình trạng mạo danh lừa đảo và hỗ trợ cơ quan thuế quản lý nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

Thực tế, với hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, áp lực không chỉ đến từ yêu cầu chuyển đổi sang tài khoản hộ kinh doanh. Theo quy định thuế mới, từ năm 2026, hộ kinh doanh chuyển sang kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế, thay vì thuế khoán như trước. Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cũng quy định, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm.

Trong bối cảnh đó, chủ hộ cần tách bạch rõ các khoản thu chi phục vụ hoạt động kinh doanh với những giao dịch cá nhân thông thường, để tránh nguy cơ bị truy thu thuế hoặc xử phạt do xác định sai số thuế phải nộp.

Nhân viên MB tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các tiểu thương. Ảnh: MB

Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng tại Hà Nội cho biết trước đây khách hàng thường chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cho tiện. "Từ khi có quy định về việc thuế tính theo doanh thu và định danh tài khoản kinh doanh, chúng tôi phải tìm các giải pháp hỗ trợ để tách bạch dòng tiền sớm, nếu không sẽ rất khó giải trình khi kê khai và đóng thuế", anh Tuấn chia sẻ.

Song, trước quy định mới, nhiều chủ hộ vẫn e ngại thủ tục phức tạp, phải quản lý nhiều tài khoản, ứng dụng khác nhau, trong khi nguồn lực và thời gian hạn chế. Việc làm sao để vừa tuân thủ quy định, vừa không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh hàng ngày trở thành bài toán nan giải với nhiều hộ kinh doanh.

Trước "điểm nghẽn" này, các giải pháp ngân hàng số được thiết kế riêng cho hộ kinh doanh bắt đầu được quan tâm, trong đó có bộ giải pháp MB Seller của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Theo đại diện MB, giải pháp này giúp khách hàng tuân thủ quy định, quản lý và giao dịch dễ dàng cả tài khoản hộ kinh doanh và tài khoản cá nhân.

Cụ thể, MB Seller cho phép khách hàng mở tài khoản hộ kinh doanh có tên trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký doanh của mình, đồng thời liên kết sử dụng App MBBank một cách nhanh chóng, tiện lợi. Qua đó, chủ hộ có thể quản lý và giao dịch đồng thời tài khoản cá nhân và hộ kinh doanh mà không cần sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau, tạo sự tiện lợi, rõ ràng, chuyên nghiệp trong giao dịch với đối tác và khách hàng. Không những vậy, khi cần kê khai, quyết toán thuế hoặc chứng minh năng lực tài chính, dữ liệu có thể được trích xuất trực tiếp, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng loa thanh toán và phần mềm MB Seller. Ảnh: MB

Đại diện MB cho biết, giải pháp được thiết kế theo hướng tối giản thao tác, phù hợp với nhịp vận hành của tiểu thương. "Mục tiêu là để việc tuân thủ diễn ra tự nhiên trong quá trình kinh doanh hằng ngày, thay vì trở thành gánh nặng thủ tục", đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, MB Seller còn cung cấp các giải pháp hỗ trợ mọi nhu cầu kinh doanh của khách hàng: quản lý giao dịch đa phương thức trên một nền tảng (POS, SoftPOS, QR), sao kê thông minh, phân quyền nhân viên linh hoạt, vay vốn miễn lãi 7 ngày, đầu tư sinh lời với tiền nhàn rỗi...

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ và dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp hóa, việc chuẩn hóa tài khoản và dòng tiền giúp các hộ kinh doanh đáp ứng yêu cầu quản lý, tạo nền tảng vận hành bài bản hơn. Khi có những giải pháp đồng hành, tiểu thương có thể an tâm tập trung nguồn lực duy trì nhịp buôn bán và phát triển kinh doanh bền vững.

Minh Ngọc