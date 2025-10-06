Bộ đôi Sinh lời VIB giúp tối ưu dòng vốn cá nhân

VIB kết hợp tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán VIB Smart Card, mang lại cơ hội sinh lời từ cả số tiền đang giữ và chi tiêu, giúp quản lý vốn linh hoạt.

Nhà băng giới thiệu Bộ đôi Sinh lời như giải pháp tài chính mới, cho phép dòng vốn cá nhân có hai luồng sinh lợi: vừa từ số dư tài khoản, vừa từ chi tiêu hằng ngày, với tổng mức hưởng lợi lên đến 9,3%.

Đại diện ngân hàng cho biết, không ít người có thói quen duy trì khoản tiền trong tài khoản thanh toán để linh hoạt trong chi tiêu, đặt cọc nhà, xe hay sẵn sàng đầu tư khi thị trường biến động. Tuy nhiên, khoản tiền chờ sử dụng này thường không được khai thác để tạo thêm giá trị. Ngược lại, với các khoản chi tiêu hằng ngày như mua sắm, thanh toán trực tuyến, nhiều người cũng chưa từng nghĩ số tiền đã tiêu có thể mang lại thêm lợi ích.

Người dùng tham khảo Bộ đôi Sinh lời. Ảnh: VIB

Bộ đôi Sinh lời được phát triển để giải quyết bài toán đó, thông qua sự kết hợp giữa tài khoản Siêu lợi suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card. Người dùng không cần gửi tiết kiệm dài hạn, cũng không cần am hiểu đầu tư hay theo dõi thị trường. Chỉ với việc sử dụng hai sản phẩm này, số dư trong tài khoản có thể sinh lời đến 4,3% mỗi năm, đồng thời chi tiêu online được hoàn lại tối đa 5%.

Theo VIB, so với hình thức tiết kiệm truyền thống vốn mang lại lợi ích một chiều và yêu cầu tuân thủ kỳ hạn, giải pháp mới cho phép dòng tiền hoạt động hiệu quả ở cả hai trạng thái: đang giữ và khi chi tiêu. Sản phẩm là cách tiếp cận mới trong quản lý tài chính cá nhân, giúp tối ưu lợi ích mà không cần thay đổi thói quen.

Để sử dụng hai sản phẩm này, người dùng chỉ cần mở tài khoản thanh toán MyVIB, đăng ký thẻ thanh toán VIB Smart Card và kích hoạt tính năng Siêu lợi suất. Sau đó, hệ thống sẽ tự động chuyển số dư vượt ngưỡng mặc định (5-100 triệu đồng tùy chọn) sang tài khoản Siêu lợi suất để sinh lời. Ngược lại, nếu số dư giảm dưới ngưỡng, tiền sẽ được chuyển về tài khoản thanh toán nhằm đảm bảo mức duy trì. Nhờ đó, toàn bộ số dư có thể được sử dụng linh hoạt mà vẫn sinh lợi.

Kim Ngân (TP HCM) cho biết, điểm nổi bật của tài khoản Siêu lợi suất là lợi tức được hiển thị rõ ràng trên ứng dụng MyVIB, cho thấy số tiền đã nhận và số còn chờ nhận. Ngoài ra, website VIB cũng có trang thông tin kèm bảng tính lợi tức dự kiến. Khi nhập số tiền và thời gian, khách hàng có thể thấy mức lợi tức ước tính hiển thị minh bạch, nhờ đó dễ dàng theo dõi cách dòng tiền được tối ưu.

Trong khi đó, thẻ thanh toán VIB Smart Card mang lại mức hoàn tiền online lên tới 5%, tối đa 10,8 triệu đồng mỗi năm, không yêu cầu chi tiêu tối thiểu. Điểm đặc biệt là cơ sở để hoàn tiền mỗi tháng sẽ linh hoạt theo số dư bình quân tháng liền kề trước, không chỉ tính riêng tài khoản thanh toán mà cộng gộp cả số dư trong tài khoản Siêu lợi suất. Nghĩa là, dòng tiền khách hàng đang giữ để sinh lời mỗi ngày cũng là dòng tiền được tính để quyết định mức hoàn 1-5% cho các giao dịch online. Ngoài ra, người dùng còn có thể mở không giới hạn số lượng thẻ phụ cho các thành viên trong gia đình, từ đó tận dụng tối đa nguồn lực để hưởng mức hoàn cao nhất.

VIB Smart Card còn tích hợp tính năng thiết kế diện mạo thẻ bằng công nghệ AI tạo sinh (GenAI). Công nghệ này từng được áp dụng cho dòng thẻ tín dụng và nay được mở rộng sang thẻ thanh toán. Người dùng có thể biến hình ảnh cá nhân thành nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau, từ chibi vui nhộn đến các thiết kế tinh tế hoặc lựa chọn mẫu có sẵn trong thư viện. Việc triển khai tính năng cá nhân hóa diện mạo thẻ cho cả thẻ tín dụng và thẻ thanh toán thể hiện định hướng của VIB trong việc ứng dụng công nghệ để mang lại trải nghiệm riêng biệt.

Đại diện nhà băng cho biết, trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến việc quản lý dòng tiền cá nhân, các giải pháp kết hợp an toàn và linh hoạt trở thành lựa chọn được ưu tiên. Bộ đôi Sinh lời VIB là mô hình hướng đến sự đơn giản và dễ tiếp cận, giúp người dùng ở nhiều cấp độ hiểu biết tài chính đều có thể sử dụng.

Giải pháp này cũng phản ánh xu hướng "tài chính hành động", khi dòng tiền không đứng yên mà liên tục được khai thác để tạo giá trị. Người dùng có thể quản lý vốn hiệu quả ngay từ những hành vi cơ bản như giữ tiền và chi tiêu, mà không cần lựa chọn giữa tiết kiệm hay đầu tư phức tạp.

Bộ đôi Sinh lời được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB. Ứng dụng này từng được vinh danh là "Ứng dụng AI đột phá nhất trong Ngân hàng Số năm 2025", với nền tảng công nghệ Cloud, Big Data, AI và GenAI.

"Sự tích hợp này mang lại tiện lợi trong sử dụng, củng cố niềm tin cho người dùng nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về bảo mật, thân thiện và tối ưu lợi ích", đại diện nói.

Hoàng Đan