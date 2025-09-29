Bộ đôi Sinh lời VIB đồng hành 'Anh trai say hi' mùa 2

VIB ra mắt Bộ đôi Sinh lời, giúp người dùng tối ưu lợi ích dòng tiền khi giữ và chi tiêu đến 9,3%.

Thời gian qua, VIB đã tài trợ nhiều sự kiện, chương trình truyền hình, giúp kết nối âm nhạc, văn hóa thần tượng và trải nghiệm tài chính. Mới đây, thông điệp "Dẫn đầu xu thế sinh lời" của sản phẩm mới Bộ đôi Sinh lời cũng xuất hiện trong tập một của chương trình Anh trai say hi mùa hai, phát sóng ngày 20/9, đánh dấu sự trở lại của VIB với vai trò nhà tài trợ kim cương.

VIB trở lại với thông điệp mới "Dẫn đầu xu thế sinh lời", đồng hành Anh trai say hi mùa 2. Ảnh: VIB

Bộ đôi Sinh lời kết hợp tài khoản Siêu lợi suất (sinh lời mỗi ngày đến 4,3% mỗi năm cho tiền chưa sử dụng) với thẻ thanh toán toàn cầu Smart Card (hoàn tiền đến 5% cho mọi chi tiêu online). Người dùng sẽ hưởng lợi cả khi để tiền trong tài khoản và lúc chi tiêu với lợi ích cộng gộp đến 9,3%.

Theo VIB, sản phẩm mới giúp bổ sung thông tin cho người dùng để tận dụng tối đa khả năng sinh lời từ tiền nhàn rỗi lẫn tiền chi tiêu. Những thói quen tài chính như để tiền trong tài khoản hay mua sắm trực tuyến vốn không tạo ra giá trị, nay có thể nhận lợi ích cộng gộp đến 9,3%.

Hình ảnh nhà tài trợ kim cương xuất hiện trên sân khấu Anh trai say hi mùa 2. Ảnh: VIB

Tài khoản Siêu lợi suất ra mắt đầu năm 2025, được hàng trăm nghìn người lựa chọn nhờ cơ chế sinh lời mỗi ngày trên số dư chưa sử dụng đến 4,3% mỗi năm. Người dùng có thể linh hoạt rút tiền mà không bị gián đoạn với cơ chế vận hàng đơn giản, thao tác đơn giản, được tích hợp ngay trên ứng dụng MyVIB.

Chủ tài khoản có thể chọn ngưỡng 5 triệu, 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu để giữ lại một số dư tối thiểu cho chi tiêu. Phần tiền vượt ngưỡng sẽ vận hành liên tục mỗi ngày để sinh lời. Toàn bộ quy trình được xử lý tự động và minh bạch. Lợi tức hiển thị rõ ràng trên MyVIB giúp quản lý dòng tiền đơn giản hơn.

Vừa qua, tài khoản Siêu lợi suất đã giúp VIB xác lập kỷ lục quốc gia với gần 100.000 tài khoản sinh lời được kích hoạt mới chỉ trong một ngày (17/5). Nhà băng cũng nhận về ba giải thưởng quốc tế gồm: Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng Việt Nam từ Giải thưởng Tài chính quốc tế; Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng từ Global Brands Magazine và Giải pháp tài khoản thế hệ mới - tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam từ Global Business Outlook.

Tài khoản Siêu lợi suất đơn giản, dễ sử dụng trên MyVIB. Ảnh: VIB

Thẻ thanh toán Smart Card có mức hoàn tiền lên đến 5% cho mọi giao dịch trực tuyến, tối đa đến 10,8 triệu đồng mỗi năm với phí thường niên chỉ 22.000 đồng mỗi tháng. Mua sắm thương mại điện tử hay thanh toán hóa đơn số đều được hoàn tiền nếu thanh toán online.

Smart Card không yêu cầu điều kiện chi tiêu tối thiểu nên khách hàng luôn được hoàn tiền dù chi tiêu ít hay nhiều. Việc không giới hạn số lượng thẻ phụ mở cho gia đình giúp tăng tỷ lệ hoàn tiền từ mọi chi tiêu online của các thành viên. Để sở hữu bộ giải pháp này, khách hàng truy cập ứng dụng MyVIB mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký phát hành thẻ Smart Card và kích hoạt để sử dụng tài khoản Siêu lợi suất.

Ba "anh trai" Ngô Kiến Huy, Vương Bình và Bùi Trường Linh xuất hiện trong iTVC của Bộ đôi Sinh Lời. Ảnh: VIB

VIB còn kết hợp với ba "anh trai" Ngô Kiến Huy, Vương Bình, Bùi Trường Linh để quảng bá cho Bộ đôi Sinh lời. iTVC dài 43 giây truyền tải các thông điệp quan trọng mà sản phẩm này muốn truyền tải.

Mới đây, Asian Experience Awards cũng vừa vinh danh VIB ở hạng mục "Trải nghiệm thương hiệu ngân hàng của năm tại Việt Nam". Ngân hàng được ghi nhận nhờ nỗ lực hợp nhất văn hóa thần tượng với lĩnh vực tài chính, làm mới cách tiếp cận ngân hàng cho thế hệ hiện đại.

Trước đó, sự đồng hành của VIB và Anh trai say hi mùa một cũng ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Theo thống kê từ ban tổ chức, chương trình đạt 14 tỷ lượt xem toàn cầu và 2,1 lượt thảo luận trên mạng xã hội. Lượng tìm kiếm Google cho sản phẩm thẻ VIB cũng tăng 50%, số lượng mở thẻ tăng 35%, chi phí trên mỗi khách hàng giảm 40%. Chiến dịch còn đưa "VIB - Dẫn đầu xu thế thẻ" trở thành thông điệp được fandom hô vang trong 8 đêm concert.

Đan Minh