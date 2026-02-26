Bộ đội Hải quân bầu cử sớm tại Trường Sa, nhà giàn

Sáng 26/2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp Ủy ban bầu cử xã Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP HCM), tổ chức bầu cử sớm tại bến cho hai đoàn công tác trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21. Đây là hai đoàn công tác sẽ thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.

Nhà giàn DK1 và nhiều khu vực tại Vùng 2 Hải quân thường là những nơi được bầu cử sớm nhất cả nước do điều kiện đặc thù về nhiệm vụ. 5 năm trước, Vùng 2 Hải quân cũng là nơi bầu cử sớm, lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hoàng Nhi