Bộ đội Hải quân bầu cử sớm tại Trường Sa, nhà giàn

Sáng 26/2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp Ủy ban bầu cử xã Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP HCM), tổ chức bầu cử sớm tại bến cho hai đoàn công tác trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21. Đây là hai đoàn công tác sẽ thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm cho các Nhà giàn DK1, tàu trực và các ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên biển.
Nhà giàn DK1 và nhiều khu vực tại Vùng 2 Hải quân thường là những nơi được bầu cử sớm nhất cả nước do điều kiện đặc thù về nhiệm vụ. 5 năm trước, Vùng 2 Hải quân cũng là nơi bầu cử sớm, lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hoàng Nhi
Vùng 2 Hải quân tiễn tàu đi làm nhiệm vụ bầu cử sớm cho lực lượng trên biển. Video: Hải Quân
Chiến sĩ quân xem danh sách cử tri tại điểm bầu cử.
Sáng nay, việc bầu cử sớm được tổ chức tại bến - nơi đóng quân của Vùng 2 Hải quân. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 4 điểm bỏ phiếu sớm nhất cả nước, với hơn 4.000 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, nhân viên dầu khí.
Tham gia bầu cử sớm tại bến gồm cử tri Tổ bầu cử và cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc các tàu chuẩn bị làm nhiệm vụ trên biển trước ngày 15/3.
Cử tri lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân tiễn chân các đoàn công tác mang theo trang thiết bị, thùng phiếu, con dấu, danh sách cử tri chuẩn bị cho hải trình dài từ đất liền ra Đặc khu Trường Sa tổ chức bầu cử sớm. Việc hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử thực hiện công khai, minh bạch.
Tại các điểm bỏ phiếu trên đảo, bộ đội Hải quân phối hợp với chính quyền, tổ bầu cử đảm bảo vận chuyển an toàn thùng phiếu, tài liệu bầu cử, trang trí khu vực bỏ phiếu đến thông tin liên lạc, an ninh trật tự.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên cả nước vào ngày 15/3. Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 864 ứng viên Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước để bầu 500 đại biểu.
Hải Quân - Phương Hà