Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải làm Bí thư An Giang

Ông Nguyễn Tiến Hải, 60 tuổi, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được công bố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc ngày 3/10.

Ông Hải là thạc sĩ hành chính công, cử nhân luật, quê tỉnh Cà Mau, từng đảm nhiệm các nhiệm vụ ở tỉnh này như Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Dương Đông

Tháng 1, ông Hải chuyển qua làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và tiếp tục giữ chức này khi tỉnh sáp nhập với An Giang từ ngày 1/7 cho đến nay.

Bộ Chính trị cũng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ mới gồm 66 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 16 người. Bốn phó bí thư Tỉnh ủy được chỉ định: Nguyễn Thanh Nhàn (Phó bí thư Thường trực), Hồ Văn Mừng, Trần Thị Thanh Hương, Lâm Minh Thành.

Sau sáp nhập với Kiên Giang, An Giang rộng gần 9.900 km2, dân số 4,9 triệu người. Nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu nghị quyết đề ra, GRDP bình quân 5 năm đạt 5,68%, thu hút trên 80 triệu lượt khách du lịch...

Nhiệm kỳ mới, An Giang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm từ 11%, thu nhập bình quân đầu người trên 6.300 USD (khoảng 164 triệu đồng) trở lên, tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi.

Ngọc Tài