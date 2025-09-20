Bổ cập nước từ Nhà máy Yên Xá vào sông Tô Lịch

Sáng 20/9, nước thải sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá bắt đầu được dẫn qua kênh riêng về sông Tô Lịch tại đập dâng Thanh Liệt, bổ sung khoảng 230.000 m3 mỗi ngày đêm.

Ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban quản lý dự án hạ tầng xử lý nước thải Yên Xá, cho biết tuyến kênh dẫn dài 1,7 km bằng cống hộp bêtông 2,5 x 2,5 m đã được hoàn thiện cùng các hạng mục phụ trợ. Việc vận hành bổ cập nước diễn ra sau khi hạng mục cửa phai của đập dâng Thanh Liệt hoàn thành ngày 25/8.

Đập dâng trên sông Tô Lịch Gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng tại đập dâng trên sông Tô Lịch, ngày 20/9. Video: Võ Hải

Đập này khởi công cách đây 6 tháng, là một trong ba đập thành phố xây dựng trên sông Tô Lịch, hiện cơ bản hoàn thiện, chỉ còn thu dọn công trường và trồng cây cảnh quan.

Theo ông Bảo, dòng bổ cập mới từ Nhà máy Yên Xá sẽ kết hợp với nguồn nước Hồ Tây để giữ mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức 3,5 m, đảm bảo cảnh quan, hệ sinh thái, đồng thời hỗ trợ tiêu thoát khi mưa lớn. Nguồn nước này cũng giúp giảm ô nhiễm cho sông Lừ và sông Sét trong thời gian thành phố triển khai dự án thu gom nước thải trên hai tuyến sông này. Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ cập thêm từ sông Hồng.

Đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Võ Hải

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở công suất 90 m3/s. Vốn là chi lưu của sông Hồng, nhiều năm qua Tô Lịch bị ô nhiễm nặng do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây.

Thành phố Hà Nội đã đồng thời triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cho sông như thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ. Dịp kỷ niệm 10/10 tới, thành phố sẽ khởi công xây dựng công viên hai bên bờ Tô Lịch, hướng tới hồi sinh dòng sông.

Sáng 20/9 một số người dân ở gần đập dâng đến thăm quan và chụp ảnh lưu niệm với công trình này. Ảnh: Võ Hải

Võ Hải