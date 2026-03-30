Bộ ba sản phẩm sinh lời cho dòng tiền chờ của VIB

Các sản phẩm này hỗ trợ sinh lời cho dòng tiền chờ với tính linh hoạt cao, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.

Trong tài chính, dòng tiền chờ là khoản tài sản không nằm ở trạng thái đầu tư hay chi tiêu. Đây có thể là khoản tiền chuẩn bị để mua nhà, nguồn vốn chờ cơ hội kinh doanh, tích lũy cho giáo dục, sức khỏe, hoặc đơn giản là quỹ dự phòng. Người sở hữu thường mong muốn dòng tiền này vừa sinh lời ổn định, vừa đảm bảo khả năng sử dụng khi cần.

Đáp ứng kỳ vọng khách hàng, VIB đã xây dựng hệ sản phẩm sinh lời theo nhiều tầng, tương ứng với thời gian và mức độ linh hoạt của từng khoản tiền chờ. Ở tầng linh hoạt nhất, tài khoản Siêu lợi suất cho phép số dư nhàn rỗi trong tài khoản sinh lời mỗi ngày với lãi suất 4,3% mỗi năm. Khách hàng có thể chuyển khoản, thanh toán hoặc rút tiền mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận đã tích lũy.

Với sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Hi-Depo, khách hàng lựa chọn tích lũy theo kỳ hạn từ một đến mười hai tuần cho dòng tiền chờ ngắn hạn. Lợi suất được thiết kế tăng dần theo thời hạn nắm giữ và đạt tới 5,6% mỗi năm. Đối với kế hoạch tài chính trung và dài hạn, iDepo trở thành công cụ phù hợp. Sản phẩm này cho phép gửi từ 50 triệu đồng với kỳ hạn phổ biến 24 hoặc 36 tháng và lãi suất lên đến 8,3% mỗi năm (áp dụng thời điểm hiện tại) tùy phân khúc khách hàng. Khách hàng có thể nhận lãi định kỳ một, ba hoặc sáu tháng/lần để phục vụ nhu cầu dòng tiền cá nhân hoặc tái đầu tư linh hoạt.

Kế hoạch vận hành hiệu quả hơn với iDepo VIB. Ảnh: VIB

Ba sản phẩm này đều có thể được quản lý trên ứng dụng MyVIB, giúp việc tích lũy trở nên đơn giản và chủ động hơn.

Các sản phẩm tài chính của VIB đang dần xóa bỏ việc phải lựa chọn giữa linh hoạt hoặc lợi nhuận bằng cách phân lớp dòng tiền theo mục đích sử dụng. Tiền phục vụ chi tiêu vẫn sinh lời hàng ngày qua tài khoản Siêu lợi suất. Tiền chờ cơ hội ngắn hạn tối ưu với Hi-Depo. Kế hoạch dài hạn vận hành hiệu quả hơn nhờ iDepo với mức lãi suất hấp dẫn và khả năng chuyển nhượng linh hoạt.

Bộ ba sản phẩm tài chính của VIB. Ảnh: VIB

Xu hướng quản lý tài chính cá nhân hiện đại vì thế mà dịch chuyển từ chọn sản phẩm sang tổ chức dòng tiền, giúp các kế hoạch tương lai được chuẩn bị từ sớm, ổn định hơn và bền vững hơn theo thời gian.

Yên Chi