Bộ ảnh cực quang đẹp nhất năm 2021

Trang du lịch và nhiếp ảnh Capture the Atlas mới tập hợp và công bố những bức hình chụp cực quang đẹp nhất năm 2021. Ảnh chụp ở nhiều nơi khác nhau như Mỹ, Canada, Nga, Phần Lan, Na Uy, Iceland, Australia và New Zealand bởi 25 nhiếp ảnh gia từ 13 quốc gia.

Cực quang là hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau ở khu vực bắc bán cầu và từ tháng 3 tới tháng 9 ở nam bán cầu. Những dải sáng màu sắc trên bầu trời là do va chạm của các hạt trong gió và khí trong bầu khí quyển tạo nên.

Bức trên là Forest of the lights (Rừng ánh sáng) do Marc Adamus chụp tại Alaska, Mỹ.