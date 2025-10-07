BIZ MBBank hỗ trợ doanh nghiệp duy trì giao dịch trong mùa mưa bão

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đẩy mạnh các giải pháp giao dịch trực tuyến trên nền tảng BIZ MBBank, giúp doanh nghiệp đảm bảo hoạt động tài chính ổn định, thông suốt trong mọi điều kiện thời tiết.

Thời tiết mưa lớn, ngập lụt tại nhiều khu vực thời gian qua khiến việc di chuyển và giao dịch tại quầy gặp nhiều trở ngại. Tại Thái Nguyên, một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử cho biết, vào mùa mưa, lũ từ thượng nguồn đổ về khiến địa phương bị ngập cục bộ nhiều ngày, nhân viên kế toán không thể đến ngân hàng kịp thời để hoàn tất các lệnh chuyển tiền cho đối tác, khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn.

"Thanh toán là khâu quan trọng trong chuỗi cung ứng, chỉ cần chậm một ngày cũng ảnh hưởng đến hợp đồng và uy tín với đối tác. Giờ đây, chúng tôi chỉ cần vài thao tác trên BIZ MBBank đã có thể thanh toán cho đối tác ngay trong ngày, giúp nhà máy duy trì sản xuất đúng tiến độ", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển tiền, BIZ MBBank còn giúp thực hiện các nghiệp vụ tài chính khác như giải ngân, thanh toán trong nước và quốc tế ngay trên một nền tảng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Giải pháp này giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo tiến độ hoạt động ngay cả khi điều kiện thời tiết hoặc di chuyển gặp khó khăn.

BIZ MBBank hỗ trợ doanh nghiệp giải ngân, bảo lãnh online nhanh chóng. Ảnh: MB

Một trong những tính năng nổi bật của BIZ MBBank là giải ngân tự động, không cần chứng từ. Doanh nghiệp chỉ cần thao tác đơn giản trên ứng dụng, nguồn vốn sẽ được giải ngân tức thì, an toàn như một giao dịch chuyển khoản thông thường. Các chứng từ liên quan có thể bổ sung trong vòng 30 ngày sau khi giải ngân, giúp doanh nghiệp linh hoạt dòng tiền và bảo đảm tiến độ hoạt động.

Song song với các giải pháp trong nước, BIZ MBBank còn cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế trực tuyến, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch xuống còn một giờ. Doanh nghiệp có thể theo dõi trạng thái giao dịch theo thời gian thực, đảm bảo minh bạch và độ an toàn.

Ngoài ra, MB cũng mang đến các lợi thế cạnh tranh như: ưu đãi tỷ giá tới 100 điểm, hỗ trợ kiểm tra chứng từ miễn phí, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước biến động thị trường toàn cầu.

BIZ MBBank hỗ trợ doanh nghiệp chuyển tiền quốc tế 24/7. Ảnh: MB

Hiện BIZ MBBank phục vụ hơn 350.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, tích hợp các tính năng như mở tài khoản, quản lý dòng tiền, giao dịch quốc tế và cấp tín dụng trực tuyến trên cùng một nền tảng. Không chỉ là công cụ giao dịch, BIZ MBBank thể hiện năng lực công nghệ và định hướng số hóa toàn diện của MB, một trong năm ngân hàng "Big 5" hàng đầu Việt Nam.

Đại diện MB kỳ vọng, với nền tảng công nghệ hiện đại, khả năng bảo mật cao và quy trình tự động hóa, BIZ MBBank sẽ trở thành trợ lý tài chính giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, linh hoạt, an toàn. Qua đó, ngân hàng mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định trong nước, mở rộng hợp tác quốc tế và góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Minh Ngọc