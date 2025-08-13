Bình yên một góc Việt Nam

Giữa những khối đá nguyên sơ của Mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận (cũ), là cuộc sống lao động của ngư dân hiện lên bình dị và đậm chất Việt Nam.



Những chiếc thuyền thúng tròn – biểu tượng của làng chài truyền thống – nằm xếp lớp trên bãi cát vàng, sẵn sàng cho một ngày ra khơi mới.



Khung cảnh vừa yên bình vừa sinh động, là lát cắt chân thật về con người miền biển kiên cường, bám biển dựng xây cuộc sống.



Tác phẩm là lời tri ân đến vẻ đẹp mộc mạc và tinh thần lao động bền bỉ đã góp phần làm nên diện mạo đất nước hôm nay.