Bình chọn máy lọc nước hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất

Số bình chọn thứ 9 của Sản phẩm tôi yêu 2025 có chủ đề máy lọc nước hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất, diễn ra ngày 18-27/11.

Năm thiết bị được đề cử cho Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ 9 gồm: Hòa Phát HyperS HPA885, Toshiba TWP-WA3SVN(K), Sunhouse UltraX SHA76656LA, Korihome WPK-965 và Mutosi MP-S129H.

Các sản phẩm được đánh giá nổi bật với công nghệ điện phân nước ion kiềm hydrogen, giúp trung hòa axit, chống oxy hóa và hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Nhiều mẫu có từ 10 đến 12 lõi lọc cao cấp, phần lớn lõi lọc RO nhập khẩu từ Mỹ hoặc Hàn Quốc, giúp loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng và tạp chất siêu nhỏ; đồng thời các lõi lọc chức năng bổ sung khoáng chất tự nhiên cho nước.

5 thiết bị được đề cử cho Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ 9. Ảnh chụp màn hình

Kết quả của mỗi số được tính hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn của độc giả. Các sản phẩm đoạt giải được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Tham gia bình chọn

Chương trình đã đi qua 8 số bình chọn gồm Máy lau nhà khô ướt được yêu thích nhất, Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp, Điện thoại thông minh được yêu thích, Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng, Tai nghe True Wireless được yêu thích nhất, máy lọc không khí có công nghệ ấn tượng, máy lọc nước công nghệ ion kiềm ấn tượng, quạt trần tiết kiệm điện được yêu thích nhất.

Chiến thắng lần lượt thuộc về Tineco Floor One S9 Artist Steam, Lumias D6 series, Garmin Forerunner 970, Amway - New eSpring và AirPods Pro 3, Atmosphere Mini, Karofi SA9 Premium, Sunhouse Apex.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, diễn ra từ giữa tháng 7 đến 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam. Tech Awards 2025 có 17 hạng mục, chia thành bốn nhóm bình chọn. Trong đó một số hạng mục mới và độc giả, doanh nghiệp có thể chủ động đề cử, tạo nên diện mạo mới cho chương trình.

Thái Anh