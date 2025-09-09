Số bình chọn thứ tư của Sản phẩm tôi yêu 2025 có chủ đề máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng, bắt đầu từ 12h ngày 9/9.

Danh sách đề cử gồm 7 sản phẩm: Amway New eSpring, Kangaroo KG400HD, Korihome WPK-965, Hòa Phát HPA885, Mutosi MP-P89K, Karofi KAE-S695 và Sunhouse UltraX SHA76688SH. Các model này có điểm chung là ứng dụng công nghệ lọc hiện đại, thiết kế nhỏ gọn, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng trong gia đình.

Vòng bình chọn diễn ra từ ngày 9 đến 18/9.

Tham gia bình chọn

Bình chọn máy lọc nước có công nghệ lọc ấn tượng.

Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Sản phẩm đạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu 2025 đã đi qua ba chủ đề Máy lau nhà khô ướt được yêu thích nhất, Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp, Điện thoại thông minh được yêu thích. Chiến thắng lần lượt thuộc về Tineco Floor One S9 Artist Steam, Lumias D6 series và Garmin Forerunner 970.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, diễn ra từ giữa tháng 7 đến 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh