Bình chọn máy lọc nước có công nghệ ion kiềm ấn tượng

Số bình chọn thứ 7 của Sản phẩm tôi yêu 2025 có chủ đề Máy lọc nước có công nghệ điện phân ion kiềm ấn tượng, diễn ra ngày 22-31/10.

Danh sách thiết bị được đề cử cho Sản phẩm tôi yêu 2025 số thứ 7 gồm: Karofi SA9 Premium, Toshiba TWP-WA3SVN(K), Sunhouse UltraX SHA76656LA, Korihome WPK-965, Mutosi MP-S129H, Hòa Phát HPA886.

Các sản phẩm này được trang bị công nghệ điện phân tạo nước ion kiềm giàu hydrogen, giúp tăng hàm lượng hydrogen chống oxy hóa. Nhiều mẫu kết hợp tính năng nóng lạnh nguội tiện dụng và lớp kháng khuẩn (nano silver) để giữ vệ sinh bình chứa, nâng cao an toàn sử dụng cho gia đình.

Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Sản phẩm đạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Giao diện cổng bình chọn máy lọc nước nóng lạnh có công nghệ ấn tượng.

Tham gia bình chọn

Sản phẩm tôi yêu 2025 đã đi qua sáu số bình chọn gồm Máy lau nhà khô ướt được yêu thích nhất, Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp, Điện thoại thông minh được yêu thích, Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng, Tai nghe True Wireless được yêu thích nhất, máy lọc không khí có công nghệ ấn tượng. Chiến thắng lần lượt thuộc về Tineco Floor One S9 Artist Steam, Lumias D6 series, Garmin Forerunner 970, Amway - New eSpring và AirPods Pro 3, Atmosphere Mini.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, diễn ra từ giữa tháng 7 đến 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam. Tech Awards 2025 có 17 hạng mục, chia thành bốn nhóm bình chọn. Trong đó một số hạng mục mới và độc giả, doanh nghiệp có thể chủ động đề cử, tạo nên diện mạo mới cho chương trình.

Gửi đề cử Tech Awards 2025

Thái Anh