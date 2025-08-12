Bình chọn đồng hồ thông minh được yêu thích nhất

Số bình chọn thứ ba của Sản phẩm tôi yêu 2025 có chủ đề đồng hồ thông minh được yêu thích nhất, bắt đầu từ 12h ngày 12/8.

Cuộc đua đồng hồ thông minh có sự tham gia của 7 sản phẩm gồm Apple Watch Series 10, Samsung Galaxy Watch8, Garmin Forerunner 970, Huawei Watch 5, Amazfit Balance 2, Xiaomi Watch S4 và Mibro GS Explorer S.

Điểm chung các sản phẩm là tích hợp công nghệ cảm biến sức khỏe tiên tiến và nhiều tính năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Tùy cấu hình và công nghệ, giá bán dao động từ 3,6 đến 12 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu của người dùng ở các phân khúc khác nhau.

Tham gia bình chọn

Mẫu đồng hồ thông minh trong danh sách. Ảnh: Huy Đức

Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Sản phẩm đạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu 2025 đã đi qua hai chủ đề Máy lau nhà khô ướt được yêu thích nhất và Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp. Chiến thắng lần lượt thuộc về Tineco Floor One S9 Artist Steam và Lumias D6 series.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, diễn ra từ giữa tháng 7 đến tháng 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh