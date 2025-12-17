Bình chọn điện thoại concert được yêu thích nhất

Số bình chọn thứ 10 của Sản phẩm tôi yêu 2025 có chủ đề Điện thoại chụp, quay concert được yêu thích nhất, diễn ra ngày 17-26/12.

Năm mẫu smartphone được đề cử trong số cuối cùng của Sản phẩm tôi yêu 2025 gồm: Samsung Galaxy S25 Ultra, Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 15 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn sản phẩm đề cử là khả năng zoom xa và quay video độ phân giải cao. Mỗi model đều tập trung vào tối ưu hóa cảm biến, thuật toán xử lý hình ảnh và pin để phục vụ nhu cầu quay chụp chuyên nghiệp.

Hầu hết trang bị cụm cảm biến từ 48 đến 200 megapixel, hỗ trợ quay video tối đa 8K và zoom quang học đến 100x. Dung lượng pin dao động từ 4.800 đến hơn 7.000 mAh, cùng sạc nhanh, giúp đáp ứng tốt nhu cầu quay chụp, chỉnh sửa cường độ cao trong thời gian dài.

Giao diện bình chọn Điện thoại chụp, quay concert được yêu thích nhất. Ảnh: Thái Anh

Kết quả được tính hoàn toàn dựa trên lượt bình chọn của độc giả. Các sản phẩm đoạt giải được trao chứng nhận tại Lễ trao giải Tech Awards 2025, tổ chức chiều 8/1/2026 tại TP HCM.

Chương trình đã đi qua 9 số bình chọn gồm Máy lau nhà khô ướt được yêu thích nhất, Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp, Điện thoại thông minh được yêu thích, Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng, Tai nghe True Wireless được yêu thích nhất, máy lọc không khí có công nghệ ấn tượng, máy lọc nước công nghệ ion kiềm ấn tượng, quạt trần tiết kiệm điện được yêu thích nhất, máy lọc nước hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất.

Chiến thắng lần lượt thuộc về Tineco Floor One S9 Artist Steam, Lumias D6 series, Garmin Forerunner 970, Amway - New eSpring và AirPods Pro 3, Atmosphere Mini, Karofi SA9 Premium, Sunhouse Apex, Hòa Phát HyperS HPA885.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, diễn ra từ giữa tháng 7 đến 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam. Tech Awards 2025 có 16 hạng mục, chia thành bốn nhóm bình chọn.

