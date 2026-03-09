BIM Group - từ chiến lược 'đi trước' đến tập đoàn tỷ USD

Xây một trong hai khách sạn 4 sao đầu tiên tại Hạ Long khi thiếu hạ tầng kết nối, làm tổ hợp du lịch tỷ USD khi Phú Quốc chưa có điện, BIM Group thành tập đoàn hơn 2 tỷ USD sau 30 năm.

Nhìn từ cầu Bãi Cháy ngày nay, khó hình dung rằng khu vực ven biển phía Tây Hạ Long từng chỉ là một dải đất hẹp nằm giữa núi và biển. Những khu đô thị, khách sạn và tổ hợp dịch vụ trải dài dọc theo bờ vịnh là kết quả của nhiều năm phát triển hạ tầng và du lịch tại thành phố di sản này.

Trong hành trình này, nhiều dự án của BIM Group được triển khai từ rất sớm, ở những năm 1990 khi thị trường còn chưa hình thành. Tương tự tại Phú Quốc, những khu nghỉ dưỡng quốc tế và hệ sinh thái du lịch BIM Group đã được triển khai từ lúc đảo Ngọc còn chưa được kéo lưới điện quốc gia.

Những dự án này thể hiện chiến lược dài hạn của BIM - tìm kiếm cơ hội tại những lĩnh vực và điểm đến còn ít người tham gia, sau đó từng bước hình thành các hệ sinh thái dịch vụ có khả năng vận hành dài hạn.

Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, Bãi Cháy, Quảng Ninh. Ảnh: BIM Group

Câu chuyện của BIM Group bắt đầu từ đầu thập niên 1990, khi hai nhà sáng lập khởi nghiệp tại Ba Lan với những nhà hàng và khách sạn nhỏ trong bối cảnh Đông Âu chuyển đổi kinh tế. Khi Việt Nam mở cửa, họ quyết định trở về đầu tư vào những vùng đất được đánh giá nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Sau 30 năm, BIM Group mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp và dịch vụ thương mại. Doanh nghiệp được định giá hơn 57.000 tỷ đồng.

Xây đường phát triển du lịch Hạ Long

Một trong những quyết định đầu tiên của BIM Group tại Việt Nam là xây dựng khách sạn Halong Plaza vào năm 1994.

Thời điểm đó, khu vực Bãi Cháy vẫn còn khá biệt lập. Cầu Bãi Cháy chưa được xây dựng và phà là phương tiện chính kết nối hai bờ Hòn Gai - Bãi Cháy. Du lịch Hạ Long khi ấy mới ở giai đoạn sơ khai, trong khi các cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn quốc tế gần như chưa có. Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long mất 7 tiếng.

Halong Plaza được xây dựng với mục tiêu tạo ra một khách sạn hiện đại phục vụ du khách quốc tế đến với vịnh Hạ Long. Công trình sau đó trở thành một trong những khách sạn 4 sao đầu tiên của khu vực, đồng thời đặt nền móng cho sự hiện diện lâu dài của BIM tại Quảng Ninh.

Sau Halong Plaza, BIM tiếp tục đưa ra một quyết định khác còn táo bạo hơn.

Đầu những năm 2000, khu vực Hùng Thắng của Hạ Long vẫn là một dải đất hẹp nằm giữa núi và biển. Không có nhiều quỹ đất để phát triển các dự án du lịch. Giải pháp được BIM đề xuất khi đó là bơm cát lấn biển để tạo ra một dải đất mới. Ý tưởng này dẫn đến việc xây dựng tuyến đường Hoàng Quốc Việt - con đường bao biển mở ra một không gian phát triển mới cho Bãi Cháy.

Tuyến đường ven biển Hoàng Quốc Việt do BIM Group đầu tư. Ảnh: BIM Group

Khi đó, công nghệ thi công đường ven biển với bê tông đầm lăn chưa từng được áp dụng tại Việt Nam. BIM đã tìm đến các chuyên gia và đội ngũ thi công từ nước ngoài để triển khai dự án dài 4 km.

Trên con đường này, BIM Land, đơn vị phát triển bất động sản của BIM Group, đã triển khai khu đô thị Halong Marina với mô hình tích hợp giữa không gian an cư, khách sạn, thương mại và dịch vụ giải trí ven biển. Sau nhiều năm phát triển, Halong Marina trở thành một trong những khu đô thị ven biển lớn tại Hạ Long, với cộng đồng hơn 10.000 cư dân sinh sống hàng ngày và đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Đầu tư Phú Quốc khi đảo chưa có điện

Nếu Hạ Long là bước đi đầu tiên, Phú Quốc là quyết định thể hiện rõ hơn cách tiếp cận dài hạn của doanh nghiệp.

Năm 2004, khi doanh nghiệp bắt đầu đầu tư tại đảo ngọc, hạ tầng trên đảo vẫn còn nhiều hạn chế. Điện lưới quốc gia chưa được kéo ra đảo. Chạy xe vài kilomet mới có một mái nhà. Trong ký ức của những nhà lãnh đạo BIM Group, khu phức hợp du lịch Phu Quoc Marina là một trong hai dự án đầu tiên được UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phu Quoc Marina - tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng do BIM Land phát triển tại đảo Phú Quốc. Ảnh: BIM Group

Khác với cách phát triển từng dự án riêng lẻ, doanh nghiệp định hướng xây dựng một điểm phức hợp cao cấp với hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, song hành với nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế như InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Regent Phu Quoc hay Sailing Club Signature Resort Phu Quoc. Song song với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp cũng phát triển hệ thống dịch vụ du lịch - thương mại đi kèm như beach club, chuỗi nhà hàng, quán cà phê, dịch vụ du thuyền và nhiều tiện ích giải trí khác.

Từ năm 2022, BIM Land tiếp tục mở rộng mô hình phát triển điểm đến với dự án Thanh Xuan Valley tại Vĩnh Phúc. Với địa hình thung lũng tự nhiên, Thanh Xuan Valley được quy hoạch như một điểm đến gắn với thiên nhiên và sức khỏe, với các tiện ích cao cấp. Các khu biệt thự sinh thái và khách sạn InterContinental Thanh Xuan Valley đang được triển khai. BIM Land hiện là đơn vị nòng cốt của tập đoàn, với 10 khách sạn đang vận hành tại Việt Nam và Lào với tỷ lệ lấp đầy luôn ở mức 90%.

Một bước đi khác của doanh nghiệp diễn ra tại Ninh Thuận, nơi được xem là một trong những vùng khô hạn nhất Việt Nam. Tại đây, BIM đầu tư phát triển khu sản xuất muối công nghiệp Quán Thẻ với quy mô hàng nghìn ha, sau đó mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Các dự án năng lượng tái tạo của BIM Energy hiện đóng góp khoảng 1 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Chu kỳ phát triển mới

Từ kinh nghiệm phát triển các khu đô thị và điểm đến du lịch trong hơn ba thập niên qua, đại diện BIM Group cho biết đơn vị đang chuẩn bị cho quá trình phát triển mới. Định hướng chính là mở rộng các hệ sinh thái dịch vụ và vận hành dài hạn tại các điểm đến.

Theo ông Đoàn Quốc Huy - Chủ tịch Tập đoàn, tiêu chuẩn cạnh tranh của ngành du lịch hiện nay không còn giới hạn trong phạm vi một địa phương hay một quốc gia. "Các thập niên trước, một sản phẩm ra đời chỉ cần tốt nhất Việt Nam, thậm chí chỉ cần nhất Hạ Long thôi là có sức cạnh tranh. Nhưng bây giờ khách hàng có thể lựa chọn tiêu tiền ở bất kỳ đâu. Một khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc sẽ phải cạnh tranh với một khu ở Bali hay Phuket", ông Huy nhận định.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển các hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh được định vị trở thành yếu tố quan trọng để các điểm đến có thể cạnh tranh trong dài hạn.

Tại Hạ Long, khu đô thị Halong Marina tiếp tục được hoàn thiện với các dự án khách sạn - nghỉ dưỡng mới như InterContinental Halong Bay Resort, đồng thời mở rộng các không gian tiện ích và dịch vụ du lịch ven biển.

Tại Phú Quốc, doanh nghiệp tiếp tục phát triển khu phức hợp Phu Quoc Marina với các dự án mới như Park Hyatt Phu Quoc, đồng thời hợp tác quốc tế để phát triển công viên nước, một tổ hợp giải trí quy mô lớn.

Ở lĩnh vực năng lượng, BIM Energy cũng đang chuẩn bị triển khai các dự án mới với tổng công suất khoảng 1,4 GW, đồng thời hợp tác với Evolution Data Centres nhằm cung cấp nguồn điện tái tạo cho hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, BIM Land dự kiến mở rộng mô hình phát triển điểm đến sang các khu vực kinh tế mới, trong đó có cửa ngõ phía Tây TP HCM. Doanh nghiệp đang nghiên cứu phát triển các khu đô thị và trung tâm giao thương mới tại khu vực này.

Từ Quảng Ninh, Phú Quốc đến Ninh Thuận, nhiều dự án của BIM Group được triển khai khi thị trường còn ở giai đoạn sơ khai. Sau hơn ba thập niên, những bước đi ban đầu góp phần hình thành nền tảng cho các hệ sinh thái đô thị, du lịch và năng lượng mà doanh nghiệp tiếp tục mở rộng trong giai đoạn phát triển mới.

Hoài Phương