Biển Vũng Tàu đông nghịt người mùng 4 Tết

Nhóm du khách ngồi sát mép nước, tạo dáng chụp ảnh khi sóng lớn liên tục xô bờ tại bãi biển.
Anh Huỳnh Tuấn, ở Đồng Nai, cho biết gia đình anh đến Vũng Tàu từ hôm qua cho chuyến nghỉ ngắn ngày hai hôm. Theo anh, khu vực Bãi Sau những năm gần đây được đầu tư chỉnh trang với công viên ven biển, tượng Cá Ông, tháp Tam Thắng nên không gian khang trang, thoáng đãng hơn. Vì vậy, đây luôn là lựa chọn của gia đình anh mỗi dịp lễ, Tết.
Du khách cưỡi cano lướt sóng với giá từ 600.000 - 700.000 đồng mỗi lượt, tùy quãng đường di chuyển. Các hoạt động kinh doanh khác như cho thuê dù ghế, phao bơi tại bãi biển giá cả khá hợp lý.
Anh Bùi Nguyễn Nam Pha, nhân viên cứu hộ, đứng trên bờ kè liên tục thổi còi, nhắc du khách không bơi ra xa. Theo anh, thời điểm này sóng lớn, nhiều ao xoáy xuất hiện nên công tác quan sát, cảnh báo phải thực hiện thường xuyên, không thể lơ là để đảm bảo an toàn cho người tắm biển.
Trong những ngày Tết, có 6 trường hợp du khách được lực lượng cứu hộ cứu, đến nay sức khỏe đã ổn định.
Ngoài bãi biển, công viên Thùy Vân, tháp Tam Thắng thu hút đông du khách tham quan, vui chơi.
Theo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, khách tắm biển Vũng Tàu tăng mạnh các ngày mùng 2 - mùng 4 Tết. Trong đó, ngày mùng 4 ước khoảng 66.000 lượt. Lực lượng chức năng ngăn chặn 55 trường hợp bán hàng rong; 95 trường hợp ăn uống, nhậu trên công viên, bãi biển và hỗ trợ tìm kiếm 16 trẻ lạc cha mẹ khi tắm biển giao cho gia đình.
Trường Hà