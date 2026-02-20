Biển Vũng Tàu đông nghịt người mùng 4 Tết

Anh Bùi Nguyễn Nam Pha, nhân viên cứu hộ, đứng trên bờ kè liên tục thổi còi, nhắc du khách không bơi ra xa. Theo anh, thời điểm này sóng lớn, nhiều ao xoáy xuất hiện nên công tác quan sát, cảnh báo phải thực hiện thường xuyên, không thể lơ là để đảm bảo an toàn cho người tắm biển.

Trong những ngày Tết, có 6 trường hợp du khách được lực lượng cứu hộ cứu, đến nay sức khỏe đã ổn định.