Biển người đón Tây Ban Nha trở về với Cup Euro 2024

Buổi lễ kết thúc lúc gần nửa đêm, với bài We are the champions của ban nhạc Queen, và Cibeles lúc đó vẫn đông kín người. "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi", báo Tây Ban Nha El Pais bình luận, khi thầy trò Fuente hướng tới mục tiêu tiếp theo là chức vô địch Cup Liên lục địa 2025 và World Cup 2026.