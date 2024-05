Bích Phương, Hieuthuhai, Double2T hát ở Vietnam GameVerse 2024

TP HCMCa sĩ Bích Phương cùng rapper Hieuthuhai và Double2T sẽ lần đầu trình diễn tại Vietnam GameVerse, ngày 11 - 12/5, nhà thi đấu Phú Thọ.

Trong lễ vinh danh Vietnam Game Awards, tối ngày 11/5, Bích Phương dự kiến mang lên sân khấu bản hit Nâng chén tiêu sầu (Tăng Duy Tân)- ca khúc đánh dấu màn trở lại của giọng ca 35 tuổi, sau hai năm vắng bóng. Ngoài ra, cô sẽ trình diễn thêm nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi như Bùa yêu, Đi đu đưa đi.

Bích Phương tên đầy đủ là Bùi Bích Phương, sinh tại Quảng Ninh. Ca sĩ tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Cô từng nghỉ việc trong ngành ngân hàng để vào Nam theo đuổi ca hát. Tên tuổi của Bích Phương được mọi người biết đến sau khi vào top 7 chung kết Vietnam Idol 2010. Bên cạnh ca hát, cô dành tình yêu đặc biệt cho game.

Cùng hát trong lễ vinh danh Vietnam Game Awards còn có Hieuthuhai - một trong những rapper có độ phủ sóng lớn hiện nay. Anh vừa phát hành album đầu tay Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, đồng thời nhiều bản hit được yêu thích như Cua, Ngủ một mình, Vệ tinh. Âm nhạc của Hieuthuhai được đánh giá hợp thị hiếu giới trẻ, nhiều năng lượng.

Hieuthuhai, 25 tuổi, tên thật là Trần Minh Hiếu, có vẻ ngoài điển trai. Anh nổi tiếng khi tham gia King Of Rap năm 2020. Ngoài âm nhạc, Hieuthuhai tham gia nhiều chương trình truyền hình như 2 ngày 1 đêm, Anh trai say hi.

Rapper Double2T sẽ trình diễn tại chung kết Cosplay Contest, chiều 12/5. Double2T là quán quân Rap Việt mùa ba, được biết đến nhiều nhất qua bài hát À Lôi. Sau chương trình Rap Việt, anh phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc truyền tải các thông điệp tích cực đến cộng đồng. Rapper người Tày còn được yêu thích vì âm nhạc mộc mạc, lồng ghép các yếu tố dân tộc, quảng bá văn hóa của quê hương.

Double2T trên thật Bùi Xuân Trường, 27 tuổi, sinh ra trong gia đình không khá giả ở Tuyên Quang, là thợ cắt tóc trước khi vào làng nhạc. Anh vừa thắng hai hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, Ca khúc của năm (À lôi) tại giải Cống Hiến 2023.

Vietnam GameVerse 2024 là sự kiện xoay quanh ngành game Việt có quy mô lớn nhất. Chương trình gồm nhiều hoạt động như Lễ vinh danh Vietnam Game Awards; không gian expo quy tụ nhiều ông lớn ngành game như VNGGames, VTC, Garena, Gamota, Gosu. Đây cũng là nơi tổ chức hoạt động trải nghiệm, thi đấu, minigame có thưởng. Ngoài ra, người tham gia cũng có thể đến các khu vực dành riêng cho công nghệ, ẩm thực, comic.

Chung kết cuộc thi hóa trang Cosplay Contest với 10 tiết mục công phu sẽ trình diễn trên sân khấu chính ngày 12/5. Trong khi đó, Chung kết GameHub - chương trình tìm kiếm dự án game tiềm năng - diễn ra chiều 11/5. Sự kiện còn có diễn đàn - nơi nhà quản lý, nhà phát hành, đơn vị liên quan thảo luận về sự phát triển, hướng đi cho ngành game Việt. Đăng ký tham gia Vietnam GameVerse miễn phí tại đây.

