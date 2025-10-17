Bí thư TP Huế làm Bí thư Quảng Trị

Ông Nguyễn Văn Phương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030, sau 14 ngày được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế.

Tại hội trường Tỉnh ủy Quảng Trị sáng 17/10, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông Nguyễn Văn Phương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Phương sẽ kế nhiệm ông Lê Ngọc Quang - người đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá ông Nguyễn Văn Phương là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ Chính trị tin tưởng ông sẽ lãnh đạo Đảng bộ Quảng Trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Phương khẳng định sẽ kế thừa, phát huy thành quả của địa phương, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Phương. Ảnh: Đắc Thành

Ông Nguyễn Văn Phương 55 tuổi, quê xã Phong Sơn, huyện Phong Điền - nay là phường Phong Thái, TP Huế. Ông là thạc sĩ kinh tế, từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND TP Huế. Ngày 3/10, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030, thay ông Lê Trường Lưu nghỉ hưu.

Trước đó ngày 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, bầu Ban Chấp hành gồm 62 người, Ban Thường vụ 17 người.

Bộ máy Tỉnh ủy Quảng Trị hiện có Bí thư Nguyễn Văn Phương và 4 Phó Bí thư gồm các ông Nguyễn Đăng Quang, Trần Phong, Nguyễn Chiến Thắng và Trần Vũ Khiêm.

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị có diện tích hơn 12.700 km2, dân số khoảng 1,8 triệu người, với 78 đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn 2021-2025, GRDP bình quân tăng 6,8% mỗi năm; riêng năm 2025 dự kiến tăng 8%, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 79 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2020.

