Bí thư Lào Cai hoán đổi sang Thái Nguyên

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, hoán đổi vị trí với ông Trịnh Việt Hùng.

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động ông Trường. Một ngày trước đó, ông Trịnh Việt Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên - đã được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho biết việc phân công ông Trường thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Bộ Chính trị và Trung ương với cá nhân ông cũng như Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Ông bày tỏ mong muốn tân Bí thư sẽ xây dựng Thái Nguyên thành trung tâm công nghiệp hiện đại, cực tăng trưởng năng động của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Trịnh Xuân Trường phát biểu chiều 30/9. Ảnh: Cổng thông tin Thái Nguyên

Ông Trịnh Xuân Trường 48 tuổi, quê Nam Định cũ (nay là Ninh Bình), có trình độ cử nhân xây dựng dân dụng và công nghiệp, thạc sĩ quản lý đô thị và công trình. Ông từng giữ nhiều vị trí tại Lào Cai như Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch huyện Sa Pa, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (cũ) từ tháng 2/2025. Khi Lào Cai sáp nhập với Yên Bái hồi tháng 6, ông Trường tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư tỉnh mới.

Thái Nguyên mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Thái Nguyên (cũ) và Bắc Kạn, có diện tích 8.375 km2, dân số 1,8 triệu người.

