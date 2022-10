Bí quyết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Bổ sung đủ dinh dưỡng, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên và đảm bảo vệ sinh để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM), 95% vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh xâm nhập cơ thể qua đường tiêu hóa. Có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh giống như có tấm khiên bảo vệ cơ thể chống lại nhiều bệnh tật.

Bổ sung đủ chất dinh dưỡng là cách quan trọng hàng đầu giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cơ thể hàng ngày phải dung nạp đủ 6 nhóm dinh dưỡng thiết yếu gồm: đạm (protein), đường, chất béo, vitamin, carbohydrate (tinh bột) và khoáng chất (canxi, sắt, kẽm...). Đặc biệt, mọi người không nên bỏ bữa, cần ăn đầy đủ 3 bữa trong ngày.

Mọi người nên hạn chế tối đa đồ sống và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để không tạo cơ hội cho vi khuẩn có hại xâm nhập gây ra các bệnh như tiêu chảy, nhiễm trùng đường ruột...

Cung cấp đủ dinh dưỡng là điều thiết yếu cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ảnh: Freepik.

Phụ huynh cần cho con ăn chín, uống nước đun sôi để nguội để an toàn, tránh nguy cơ bị ngộ độc hoặc rối loạn tiêu hóa. Thói quen vừa ăn vừa xem tivi, sử dụng thiết bị điện tử... cần được loại bỏ, nhất là ở trẻ em. Ba mẹ cũng cần tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn uống. Đây cũng là cách giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh mà trẻ thường hay lơ là hoặc chỉ thực hiện một cách qua loa.

Mặt khác, nước vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, giúp cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Nước cũng là "trợ thủ đắc lực" làm cho dạ dày co bóp tiêu hóa thức ăn nhanh và nhẹ nhàng hơn, giảm thiểu nguy cơ táo bón, đào thải chất độc trong cơ thể mỗi ngày. Bác sĩ Nam khuyên mọi người cần uống đủ nước (2-2.5 lít mỗi ngày); người lớn nên tập cho trẻ uống nước thường xuyên vì độ tuổi này thường hay lơ là và ít chú ý việc bổ sung nước. Lượng nước cần cung cấp cho cơ thể mỗi ngày có thể từ nước đun sôi để nguội, nước khoáng hoặc nước ép hoa quả, canh...

Mọi người nên uống nước trước mỗi bữa ăn 30 phút để tránh làm loãng dịch vị dạ dày. Uống nước vào mỗi sáng sau khi thức dậy rất tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch. Ngoài ra, thường xuyên tập thể dục, tham gia vào các hoạt động thể chất cũng giúp nâng cao sức khỏe đường tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Đảm bảo vệ sinh học đường

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết thêm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những yếu tố then chốt cho một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên, hiện nay tồn tại một mối nguy hại với trẻ, học sinh là thực phẩm không an toàn bán nhiều ở các cổng trường. Ăn những thực phẩm này rất dễ bị ngộ độc. Nếu tiêu thụ thực phẩm không hợp vệ sinh, trẻ rất dễ mắc tiêu chảy.

Mặt khác, trẻ rất dễ lây nhiễm bệnh (tiêu chảy, kiết lỵ, viêm đường ruột...) từ các nhà vệ sinh bẩn, không an toàn. Tình trạng nhà vệ sinh bẩn phổ biến ở nơi công cộng, trường học nhất là miền núi, vùng khó khăn. Vì vậy, để bảo vệ hệ tiêu hóa của trẻ và sức khỏe học sinh nói chung, các nhà vệ sinh học đường nên có cấu trúc thuận lợi để trẻ có thể sử dụng; thoáng gió và khí; không bị ứ đọng nước và rác, được chăm sóc thường xuyên; có đủ xà phòng và nước sạch...

Nhà vệ sinh đảm bảo nước sạch cho rửa tay, rửa trôi, xà phòng sẽ góp phần tạo nên hệ tiêu hóa khỏe cho trẻ. Ảnh: Quỹ Hy Vọng.

"Môi trường lớp học đông trẻ em, việc lây bệnh qua đường tiêu hóa là rất dễ xảy ra, đặc biệt là ở trẻ nhỏ do cầm nắm đồ chơi rồi đưa lên miệng... Muốn học sinh có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, vấn đề đảm bảo vệ sinh trường học phải quan tâm hàng đầu, vì phần lớn thời gian trong ngày trẻ đi lớp, học sinh đến trường. Ăn uống ở trường phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà vệ sinh trường học phải sạch sẽ, đúng chuẩn", bác sĩ Nam nhấn mạnh.

Nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe học sinh miền núi, Quỹ Hy Vọng (Hope Foundation) và Nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina đã đóng góp, kêu gọi hỗ trợ xây mới 20 nhà vệ sinh trường học ở huyện Vân Hồ, Sơn La. Đến nay, dự án đã khánh thành 4 nhà vệ sinh trên địa bàn huyện tại Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Khoa (xã Chiềng Khoa); điểm trường Tiểu học trung tâm Song Khủa, điểm trường bản Song Hưng và điểm trường bản Tầm Phế thuộc Tiểu học và Trung học cơ sở Song Khủa (xã Song Khủa).

Nhà vệ sinh mới với đầy đủ nước sạch, xà phòng, dụng cụ thiết yếu đảm bảo an toàn tại trường tiểu học và Trung học cơ sở Song Khủa, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, Sơn La. Ảnh: Quỹ Hy Vọng

Quỹ Hy Vọng (Hope Foundation) cùng với sự đồng hành của nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina phát động dự án "Vệ sinh học đường". Dự án mong muốn xây mới ít nhất 20 nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Thông qua đó giúp cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh học đường, trẻ em vùng cao sẽ được hưởng điều kiện vệ sinh tốt hơn, góp phần đảm bảo sức khỏe và nâng cao hiệu quả học tập. Để chung tay cùng Hope, độc giả có thể tìm hiểu tại đây.

Mai Cát