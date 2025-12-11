Bị bạn trai 'doanh nhân thành đạt' tống tình 4 tỷ đồng

Hà TĩnhNgười phụ nữ 45 tuổi bị bạn trai online dọa đăng video nhạy cảm lên mạng xã hội, ép chuyển 4 tỷ đồng vào sàn giao dịch CME GROUP giả mạo để đầu tư.

Ngày 11/12, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, bà Thảo, 45 tuổi, kết bạn với tài khoản Facebook Nguyễn Đình Hưng. Người này giới thiệu là doanh nhân thành đạt, sống tại Hà Nội. Sau thời gian ngắn trò chuyện, người phụ nữ nảy sinh tình cảm dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Trong quá trình tâm sự, tin tưởng bạn trai, bà Thảo đã gửi một số video, hình ảnh "nhạy cảm" và bị người này lưu lại. Đến đầu tháng 11, "doanh nhân thành đạt" rủ bà đầu tư lợi nhuận cao trên sàn ảo CME GROUP giả mạo.

Theo nhà chức trách, sàn này dụ dỗ nhà đầu tư bằng lời cam kết lợi nhuận "khủng" và ổn định (10-30% mỗi tháng). Ban đầu, lợi nhuận ảo được hiển thị để khuyến khích nạp thêm tiền. Khi nạn nhân yêu cầu rút, chúng bắt đầu đòi phí thuế, phí xác minh rồi chiếm đoạt tiền gốc.

Người phụ nữ trình báo sự việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Không có tiền, bà Thảo lưỡng lự chưa tham gia. Tuy nhiên, người tình online lúc này trở mặt, gửi lại các video, hình ảnh riêng tư qua tin nhắn, yêu cầu bà nộp tiền để đầu tư. Lo sợ, bà phải vay mượn chuyển 400 triệu đồng vào sàn.

Sau đó, "doanh nhân thành đạt" tiếp tục yêu cầu bà phải chuyển thêm 4 tỷ đồng vào sàn CME GROUP, nếu không sẽ phát tán các video nhạy cảm lên mạng xã hội và gửi cho người thân của bà. Quá hoang mang, ngày 9/12, bà Thảo trình báo Công an huyện Cẩm Xuyên.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định tài khoản Facebook Nguyễn Đình Hưng là của một kẻ lừa đảo hoạt động ở nước ngoài, sàn CME GROUP không có thật. Bà Thảo sau đó nhận ra sự việc, thoát khỏi sàn và chặn tài khoản của "bạn trai".

Công an cảnh báo đây là thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội và các mối quan hệ tình cảm ảo để đe dọa, tống tình hoặc ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào các sàn giao dịch tiền ảo giả mạo. Người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ và báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã thay đổi