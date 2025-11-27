Bệnh thận mạn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản thế nào?

Bệnh thận mạn khiến khả năng có thai và sinh con của bệnh nhân khó khăn hơn bình thường, người bệnh giai đoạn cuối được khuyến cáo không nên mang thai, theo talkshow "Thận khỏe - Đời vui".

Tập 9 talkshow "Thận khỏe - Đời vui" mang chủ đề "Thận khỏe để yêu thương - Từ sức khỏe sinh sản đến những điều cần biết về ghép thận" phát sóng trên HTV7 lúc 17h ngày 30/11. Tập 9 tiếp tục có sự tham gia của PGS.TS.BS Phạm Văn Bùi - Chủ tịch Hội Lọc máu quốc tế (2023-2027), Chủ tịch Hội Lọc máu TP HCM, cùng với ThS.BS Nguyễn Hồ Duy - khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM).

Các chuyên gia đã chia sẻ những kiến thức về tác động của bệnh thận mạn đến sức khỏe sinh sản, những lưu ý trong đời sống tình dục và mang thai của bệnh nhân, cũng như giải đáp những thắc mắc xoay quanh hành trình ghép thận - cánh cửa mang lại sự sống mới cho người bệnh.

Chuỗi talkshow "Thận khỏe - Đời vui" do Hội Lọc máu TP HCM phối hợp với Tập đoàn Y khoa Nipro và Đơn vị Công nghệ Y tế của FPT thực hiện trước bối cảnh bệnh thận mạn đang gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa, nhằm cung cấp kiến thức từ góc nhìn của chuyên gia, nâng cao hiểu biết về căn bệnh tới cộng đồng.

Một khán giả đang theo dõi đoạn video giới thiệu tập 9 của chương trình "Thận khỏe - Đời vui". Ảnh: FPT

Nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh thận mạn tác động mạnh đến khả năng sinh sản và tâm lý người bệnh. Đáng lo hơn, bệnh thận đang ngày càng trẻ hóa, nhiều người mắc bệnh ở giai đoạn 30-50 tuổi, tức vẫn trong độ tuổi sinh sản. Theo các chuyên gia, bệnh thận mạn xảy ra ở người trẻ chủ yếu liên quan đến thói quen sinh hoạt có hại của xã hội hiện đại như: thức khuya, căng thẳng kéo dài, tiêu thụ thực phẩm chế sẵn nhiều muối và đường, gây rối loạn chuyển hóa, tiểu đường, rối loạn lipid máu, béo phì - những nguy cơ dẫn tới bệnh thận mạn.

Bệnh thận mạn làm giảm khả năng có con

Các chuyên gia cho biết, bệnh thận mạn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động sâu sắc đến đời sống tình dục và khả năng sinh sản. Hoạt động chăn gối vốn chịu ảnh hưởng lớn từ cả tâm lý lẫn thể trạng. Khi chức năng thận suy giảm từ giai đoạn 3, những thay đổi do bệnh lý sẽ bắt đầu bộc lộ rõ, khiến sinh hoạt tình dục bị gián đoạn hoặc giảm chất lượng.

Bệnh thận mạn đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản do môi trường trong cơ thể bị xáo trộn, dẫn đến rối loạn nội tiết tố ở nữ giới; ảnh hưởng đến số lượng cũng như chất lượng tinh trùng ở nam giới. Khi trứng hoặc tinh trùng hoạt động không tốt đều khiến khả năng thụ thai giảm.

Bên cạnh đó, những tác dụng phụ của thuốc khi điều trị bệnh, tâm lý mặc cảm, tự ti khi mắc bệnh đều có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và giữ thai của bệnh nhân thận mạn.

Lưu ý cho người bệnh thận mạn mong muốn có con

Theo các chuyên gia, bệnh nhân thận mạn khó mang thai hơn người bình thường. Nguy cơ thai hư hoặc sinh non ở các bà mẹ mang bệnh thận mạn cũng cao hơn. Trong thai kỳ, người mẹ có thể gặp các bệnh lý như tiền sản giật, thai nhi có tỷ lệ chậm phát triển nhiều hơn mức trung bình. Để sinh con đúng thai kỳ, người mẹ cần được theo dõi sát sao từ các bác sĩ của nhiều chuyên khoa: sản, thận, dinh dưỡng, tâm lý...

Với những bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, các bác sĩ khuyến cáo không nên mang bầu, do nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và con đều rất cao. Thực tế, lọc máu chỉ loại được một phần các chất độc, chứ không loại được tất cả. Các chất độc còn lại có thể đi qua hàng rào nhau thai của người mẹ gây độc cho trẻ. Chưa kể, trong lúc chạy thận định kỳ, huyết động lực trong máu của người mẹ bị rối loạn, ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.

Các chuyên gia khuyên, nếu bệnh nhân đang lọc máu vẫn mong muốn có con, cần được theo dõi chặt chẽ với các bác sĩ của nhiều chuyên khoa, đảm bảo chạy thận tối ưu để loại thải tối ưu những chất độc khỏi cơ thể, đồng thời bổ sung dinh dưỡng tốt nhất để có thể đủ chất cho bào thai.

Người mắc bệnh thận mạn cần được tư vấn kỹ càng từ bác sĩ nhiều chuyên khoa trước và trong khi mang bầu. Ảnh: Pexels

Điều kiện để ghép thận

Phần tiếp theo của tập 9, các chuyên gia đưa ra những góc nhìn về ghép thận, những yêu cầu đối với bệnh nhân ghép thận. Theo đó, để có thể ghép thận, người bệnh cần đáp ứng các yêu cầu như tuổi không quá lớn, đã có hành trình chạy thận nhân tạo tối ưu - tức là loại được tối đa các chất độc khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng cần kiểm soát tốt bệnh nền và hấp thụ dinh dưỡng tốt. Lúc đó bệnh nhân sẽ trở thành ứng cử viên được ghép thận.

Các chuyên gia cũng lưu ý những điều bệnh nhân cần làm trước và sau khi ghép thận. Bệnh nhân cần được tư vấn đề hiểu rõ về việc điều trị, tác dụng phụ hoặc những biến cố có thể xảy ra ở giai đoạn hậu phẫu. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đưa ra những lưu ý cho người hiến thận.

Tập 9 còn giải đáp các câu hỏi từ những tình huống cụ thể của khán giả. Một khán giả 42 tuổi, mắc thận mạn 5 năm, lọc màng bụng tại nhà, có chồng muốn hiến một quả thận. Những băn khoăn về sức khỏe của người chồng sau hiến thận đã được các chuyên gia giải đáp.

Một bệnh nhân thận mạn giai đoạn 3, hiện 34 tuổi, thấy ham muốn giảm nhưng ngại đi bệnh viện đã ra nhà thuốc mua thuốc điều trị rối loạn cương dương. Bệnh nhân chia sẻ sau khi dùng thuốc, ham muốn được cải thiện nhưng lại gặp những vấn đề khác như chóng mặt, hoa mắt. Tình trạng này của bệnh nhân đã được các chuyên gia phân tích cụ thể trong talkshow.

Kim Anh