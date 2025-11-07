Bên trong chuyên cơ đưa G-Dragon đến Hà Nội

Trong các chuyến lưu diễn quốc tế, G-Dragon thường di chuyển bằng chuyên cơ, thiết kế theo phong cách cá nhân, phục vụ nhu cầu di chuyển linh hoạt của nghệ sĩ.

Tối 6/11, nam ca sĩ G-Dragon đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) bằng chuyên cơ riêng, để chuẩn bị cho hai đêm diễn thuộc tour thế giới "Übermensch", diễn ra ngày 8-9/11 tại Hưng Yên. Đây là lần thứ hai anh trở lại Việt Nam trong năm nay.

Theo các trang tin Hàn Quốc như Sports Chosun và Allkpop, chiếc chuyên cơ G-Dragon sử dụng trong tour là Bombardier Global 6000, dòng máy bay hạng sang nổi tiếng với khả năng bay liên tục hơn 11.000 km. Nội thất gồm phòng khách, quầy bar, khu nghỉ ngơi riêng và hệ thống giải trí cao cấp, được tùy chỉnh theo phong cách cá nhân của nam ca sĩ. Giới hàng không đánh giá đây là một trong những dòng chuyên cơ phổ biến nhất của các nghệ sĩ và doanh nhân châu Á nhờ tầm bay xa, khoang yên tĩnh và khả năng hoạt động trên nhiều loại đường băng quốc tế.

Chiếc chuyên cơ có phần thân được trang trí logo hình hoa cúc, biểu tượng thương hiệu cá nhân của nam ca sĩ, cùng chữ ký viết tay và logo hãng trang sức anh đang hợp tác.

Chiếc chuyên cơ của G-Dragon.

Giá một chiếc Bombardier Global 6000 mới vào khoảng 58,5 triệu USD (tương đương gần 1,5 nghìn tỷ đồng). Máy bay đã qua sử dụng dao động 21-40 triệu USD, tùy năm sản xuất và cấu hình nội thất. Chi phí thuê một chuyến bay riêng bằng dòng máy này có thể lên đến 11.000-14.000 USD mỗi giờ, chưa tính phí hạ cánh và bảo dưỡng.

G-Dragon thường xuyên sử dụng chuyên cơ trong các chuyến lưu diễn. Máy bay tư nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về kiểm dịch, hải quan và nhập cảnh như các chuyến bay thương mại. Các sân bay lớn như Incheon hay Gimpo tại Hàn Quốc có khu vực FBO (Fixed-Base Operator) riêng cho khách VIP, cung cấp dịch vụ tiếp nhiên liệu, đỗ máy bay, thông quan nhanh và phòng chờ riêng biệt.

Theo hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam và Airports Corporation of Vietnam (ACV), máy bay tư nhân cần xin giấy phép bay qua (overflight permit) hoặc hạ cánh trước ít nhất 24-48 giờ qua Flytag hoặc cơ quan liên quan.

Tại Nội Bài, quy trình được tối ưu hóa cho VIP, có dịch vụ đón tiễn nhanh (fast-track outbound/inbound) khoảng 10-15 phút thay vì 30-60 phút thông thường, bao gồm kiểm dịch và hải quan. Không có khu vực riêng biệt hoàn toàn, nhưng hành khách VIP có thể sử dụng phòng chờ CIP (Commercial Important Person). Vé fast-track có thể mua tại sân bay hoặc qua đại lý.

Trên thế giới, việc người nổi tiếng sử dụng hoặc sở hữu chuyên cơ riêng không hiếm. Kim Kardashian, Drake hay Oprah Winfrey đều có máy bay riêng, với giá trị dao động từ 40 đến hơn 180 triệu USD. Ở châu Á, một số ngôi sao Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản chọn cách thuê máy bay theo tour hoặc đồng tài trợ với thương hiệu, vừa đảm bảo lịch trình, vừa quảng bá hình ảnh.

Với nghệ sĩ lưu diễn quốc tế như G-Dragon, chuyên cơ giúp tiết kiệm thời gian di chuyển giữa nhiều quốc gia, đồng thời mang lại sự riêng tư và an ninh, những yếu tố quan trọng khi di chuyển cùng ê-kíp, thiết bị và đạo cụ biểu diễn.

Việc G-Drgon sử dụng chuyên cơ gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận người dùng, nhất là những người ủng hộ lối sống bền vững, chỉ trích việc sử dụng máy bay riêng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, cho rằng điều này làm gia tăng lượng khí thải carbon không cần thiết.

Ngược lại, nhiều người hâm mộ cho rằng những chỉ trích này là thiếu công bằng, nhấn mạnh rằng việc sử dụng chuyên cơ là quyền riêng tư và nhu cầu di chuyển của một nghệ sĩ quốc tế.

Mai Phương (Theo Allstar, Chosun)

Ảnh: 8lo8lo8lowme