Bầu cử ở đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối

Hàng trăm cử tri trên hai đảo Hòn Chuối và Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 13/3, cử tri tại các điểm bỏ phiếu trên hai đảo cách đất liền hàng chục hải lý đến tham gia bầu cử - sớm 2 ngày so với cả nước do việc đi lại giữa đảo và đất liền phụ thuộc thời tiết.

Tại đảo Hòn Chuối, điểm bỏ phiếu của tổ bầu cử số 3 đặt tại trụ sở Đồn biên phòng Hòn Chuối. Khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ 159 cử tri trên đảo.

Phần lớn cư dân Hòn Chuối sinh sống trên các gành đá và lồng bè nuôi cá. Những ngày qua, lực lượng biên phòng sử dụng mô hình "Tiếng loa biên phòng" tuyên truyền về bầu cử, đồng thời mang thẻ cử tri và thông tin tiểu sử ứng cử viên đến từng lồng bè để người dân nắm thông tin.

Cử tri đảo Hòn Chuối bầu cử sớm. Ảnh: An Minh

Ông Nguyễn Văn Trung, cư dân trên đảo, cho biết đã tham gia ba kỳ bầu cử tại Hòn Chuối. Người dân trên đảo mong có điện và nguồn nước sinh hoạt để ổn định đời sống, đồng thời kỳ vọng các đại biểu quan tâm đến nghề nuôi cá và sinh kế của người dân vùng đảo.

Cùng thời điểm, tại cụm đảo Hòn Khoai, xã Đất Mũi, 292 cử tri gồm lực lượng biên phòng, trạm radar, hải đăng, kiểm lâm và công nhân thi công công trình tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4.

Chính trị viên Đồn biên phòng Hòn Khoai Lê Thanh Sử cho biết đơn vị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát cư trú, bến tàu để tránh bỏ sót hoặc trùng danh sách cử tri. Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để ngư dân đang đánh bắt ngoài khơi vào đảo trước 24 giờ để đăng ký và bỏ phiếu nếu không kịp về đất liền.

Sau khi hoàn tất, các thùng phiếu tại hai đảo sẽ được niêm phong và chuyển về đất liền trước ngày 15/3.

Các lực lượng ở Hòn Khoai bầu cử. Ảnh: An Minh

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 13 đại biểu. Tỉnh có 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để bầu 73 đại biểu.

Ở cấp xã, toàn tỉnh có 485 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, với 1.469 đại biểu được bầu tại 64 xã, phường. Tỉnh xác định 1.604 khu vực bỏ phiếu để phục vụ cử tri tham gia bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên cả nước ngày 15/3.

Chúc Ly