Bất ổn trước ngày Club World Cup khởi tranh

MỹVài ngày trước khi FIFA Club World Cup 2025 khai mạc, lo ngại về an ninh gia tăng do các cuộc biểu tình liên quan đến chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Khi căng thẳng giữa người biểu tình và lực lượng hành pháp liên bang gia tăng, cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã triển khai 700 lính thủy quân lục chiến và 4.000 thành viên Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles để hỗ trợ các đặc vụ ICE.

Giới chức Los Angeles đã ban bố lệnh giới nghiêm ở trung tâm để ngăn chặn các vụ cướp bóc, bạo lực và tội phạm. Cảnh sát thành phố trong hai ngày qua đã bắt hơn 300 người có hành vi quá khích hoặc vi phạm lệnh giới nghiêm.

Cảnh sát chống bạo động Los Angeles đụng độ người biểu tình đêm 9/6. Ảnh: Reuters

Điều này đặt ra vấn đề với Club World Cup, khi sân vận động Rose Bowl, nằm ở trung tâm Los Angeles, dự kiến tổ chức 6 trận đấu trong 10 ngày. Trong đó, PSG và Atletico Madrid - hai CLB hàng đầu châu Âu - sẽ đá trận mở màn tại sân đấu này chiều 15/6.

Theo báo Pháp L'Equipe, Atletico đóng quân tại một khách sạn 5 sao nằm trong khu vực giới nghiêm của Los Angeles, đồng nghĩa với việc toàn bộ thành viên của đội phải tuân thủ tất cả các quy định. Nhà vô địch Champions League 2024-2025, PSG thì đá cả ba trận vòng bảng tại các thành phố bị ảnh hưởng bởi việc triển khai lực lượng vũ trang của ông Trump.

Về vấn đề này, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino nói với truyền thông Mỹ: "Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề an ninh. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là đảm bảo an toàn cho tất cả người hâm mộ".

Không chỉ Club World Cup, các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Los Angeles còn gây ra vấn đề cho tuyển Mexico khi dự Cup Vàng CONCACAF - giải bóng đá giữa các đội tuyển khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe do Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) tổ chức. Giải năm nay được đồng tổ chức tại Canada và Mỹ.

Mexico sẽ đá ba trận vòng bảng tại Mỹ trong những ngày tới, với trận mở màn gặp Cộng hòa Dominica tại sân vận động SoFi ở Inglewood. Họ đã đặt phòng khách sạn ở trung tâm thành phố Los Angeles. Nhưng hôm 10/6, phát ngôn viên của tuyển Mexico xác nhận đội đã chuyển khách sạn, trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra, với sự cho phép của CONCACAF.

Chiếc Cup vô địch FIFA Club World Cup ở giữa Tổng thống Donald Trump (trái) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm FIFA tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng tại Washington ngày 6/5/2025. Ảnh: AP

Căng thẳng được dự báo sẽ gia tăng, khi Tổng thống Trump dự kiến triển khai các đơn vị chiến thuật của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đến 5 thành phố do đảng Dân chủ điều hành, bao gồm thành phố New York, Seattle, Chicago, Philadelphia và phía bắc Virginia.

Hai CLB Ngoại hạng Anh, Man City và Chelsea, sẽ thi đấu tại sân Lincoln Financial với sức chứa 69.000 chỗ ngồi ở Philadelphia những tuần tới. Man City gặp Wydad AC (Morocco) ngày 18/6, còn Chelsea đấu Flamengo (Brazil) ngày 20/6 trên sân đấu này.

Biểu tình lan rộng ra nhiều thành phố ở Mỹ làm dấy lên lo ngại về an toàn và việc thực thi luật nhập cư trong thời gian diễn ra Club World Cup. Những lo ngại này gia tăng, khi Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ đăng trên mạng xã hội rằng các đặc vụ ICE sẽ có mặt tại trận khai mạc giữa Al Ahly và Inter Miami tại sân vận động Hard Rock ở Miami. Bài đăng này hiện đã bị xóa.

Cảnh sát trưởng Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. "Chúng tôi phụ trách an ninh tại sân vận động cho Club World Cup", bà nói. "Nếu mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát và các đối tác của chúng tôi yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẽ có mặt để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng".

Hồng Duy tổng hợp