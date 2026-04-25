Bất động sản công nghiệp phía Nam hút dòng FDI chất lượng

Qua giai đoạn chỉ trao mặt bằng, bất động sản công nghiệp phía Nam đang hút dòng FDI chất lượng nhờ nguồn cung có khả năng kết nối, bền vững.

Đầu tháng 4, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Swiss Asia Partner SA (Thụy Sĩ) công bố kế hoạch triển khai dự án nhà máy sản xuất sữa tiêu chuẩn châu Âu trị giá 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Prodezi.

Ông Philippe Phan Van Ho, Giám đốc điều hành Swiss Asia Partner SA nói chọn địa phương do đáp ứng tiềm năng thị trường và các tiêu chuẩn vận hành dài hạn.

"Tây Ninh cho thấy dư địa phát triển rõ ràng trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, trong khi Khu công nghiệp Prodezi mang lại nền tảng phù hợp để chúng tôi triển khai dự án theo định hướng hiệu quả, ổn định và bền vững", ông nói.

Cũng tại tỉnh này, nhà máy Thép Hòa Phát với công suất hơn 400.000 tấn mỗi năm vừa đi vào vận hành tại Khu công nghiệp Thuận Đạo hôm 18/4. Khu công nghiệp Đồng Tâm - nhà điều hành Thuận Đạo, cho biết Thép Hòa Phát chọn nơi đây vì năng lực vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như hệ sinh thái hạ tầng kết nối.

Nhà máy Thép Hòa Phát tại Khu công nghiệp Thuận Đạo. Ảnh: Dongtam Group

Không chỉ Tây Ninh, các khu công nghiệp phía Nam sôi động đón dòng vốn chất lượng gần đây. Quý I, các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Đồng Nai thu hút được 65 dự án mới, tăng vốn ở cả đầu tư trong nước và nước ngoài (FDI), đạt 803 triệu USD. Một số nhà đầu tư công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn quản trị cao có thể kể đến như Jabil Circuit hay Sembcorp Integrated Hub (Singapore).

Đáng chú ý, TP HCM thu hút FDI quý I gần 2,9 tỷ USD, tăng trên 200% so với cùng kỳ, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, sản xuất tiên tiến và hạ tầng số, theo UBND TP HCM. Hãng dịch vụ bất động sản Avison Young chỉ ra xu hướng chuyển dịch sang công nghệ cao và hạ tầng số tại đầu tàu kinh tế ngày càng rõ nét, với các dự án trung tâm dữ liệu của CMC và Sembcorp.

Dòng vốn tăng về lượng lẫn chất cho thấy bước phát triển mới của thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam. Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định phân khúc này đang vào giai đoạn "mang tính chiến lược hơn".

Cụ thể, sau thập kỷ tăng trưởng thuần túy về quy mô, khu vực đang chuyển sang giai đoạn phát triển về "chất", theo bà Chương Quốc Đoan, Phó giám đốc Bộ phận Tư vấn Cho thuê - Công nghiệp & Văn phòng, Cushman & Wakefield Việt Nam. Đó là lúc kết nối hạ tầng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành và tính bền vững trở thành động lực, phù hợp với kỳ vọng ngày càng tăng của khách hàng.

"Nhu cầu ngày càng hướng tới các tài sản công nghiệp được quy hoạch tốt hơn, các mô hình tài sản xây sẵn hiện đại hơn, và những địa điểm có thể hỗ trợ cả hiệu quả sản xuất lẫn khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng", bà chỉ ra.

Thực tế, ba tháng đầu năm, nhu cầu thuê tại TP HCM đến từ doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu và công nghệ cao, với yêu cầu ESG ngày càng rõ nét, theo Avison Young. Công ty chỉ ra động lực cho thị trường được tiếp thêm nhờ địa phương đẩy mạnh phát triển hạ tầng, với các dự án trọng điểm như cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cát Lái và Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước trong quý I.

Dịp 30/4, thành phố sẽ khởi công 2 dự án cảng biển quy mô lớn gồm: Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Cảng tổng hợp, container Cái Mép Hạ giai đoạn 1, định hướng phát triển thành trung tâm logistics của khu vực và quốc tế.

Theo ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, Thành phố đang mở rộng theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm. Trong đó, các cực công nghiệp, logistics và dịch vụ kết nối thành chuỗi giá trị liên hoàn.

Thị trường bất động sản công nghiệp TP HCM, Tây Ninh, Đồng Nai. Biểu đồ: Cushman & Wakefield

Tây Ninh cũng nắm bắt xu hướng, đang nâng chất lượng của nguồn cung bất động sản công nghiệp. Ông Trương Thanh Liêm, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh cho biết tỉnh đã quy hoạch 100 khu công nghiệp với tổng diện tích lên đến 31.000 ha. Hiện toàn tỉnh đã thành lập 51 khu, quy mô 15.337 ha. Trong đó, 34 khu đã đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư, tổng diện tích hơn 10.000 ha.

"Tỉnh đang tiếp tục mở rộng quy hoạch với các khu công nghiệp gắn với phát triển hạ tầng giao thông, logistic, đô thị công nghiệp, hướng đến hình thành các khu công nghiệp hiện đại, sinh thái, thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn cao của các nhà đầu tư quốc tế", ông Liêm cho biết.

Tính chung, TP HCM, Tây Ninh, Đồng Nai đang có tổng nguồn cung đất khu công nghiệp 36.400 ha tại 161 dự án. Khu vực này hiện cũng có khoảng 6,60 triệu m2 nhà xưởng xây sẵn và 6,65 triệu m2 nhà kho xây sẵn, theo Cushman & Wakefield.

Đến 2036, công ty dự báo nguồn cung tăng lên tối thiểu 58.557 ha tại khoảng 250 dự án, với nhà xưởng và nhà kho xây sẵn lần lượt đạt 7,76 triệu m2 và 7,31 triệu m2. Điều này sẽ củng cố vai trò của khu vực như một trong những hành lang trọng yếu về sản xuất, logistics và đầu tư công nghiệp của Việt Nam.

Anh Kỳ