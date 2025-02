Bắt đầu nhận đề cử Vietnam Game Awards 2025

Chương trình Vietnam Game Awards 2025 chính thức nhận đề cử cho bốn hạng mục với 21 giải thưởng, với một số thay đổi so với năm ngoái.

Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse bắt đầu bước vào mùa thứ ba với đa dạng hoạt động như giải thưởng game, cuộc thi cosplay, GameHub...

Chuỗi sự kiện mở màn với chương trình Vietnam Game Awards 2025, bao gồm bốn hạng mục chính: The Golden Galaxy, The Golden Sun, The Golden Star và The Golden Gear.

Từ ngày 25/2 đến 11/3, các nhà sản xuất, nhà phát hành, cộng đồng game thủ có thể tham gia đề cử cho game, thương hiệu... mình yêu thích nhất trong năm qua.

Tham gia đề cử Vietnam Game Awards 2025

Trong đó, hạng mục The Golden Galaxy (game phát hành tại Việt Nam) bao gồm giải thưởng dành cho Game của năm; Game vượt thời gian; Game di động xuất sắc; Nhà phát hành game xuất sắc; Cộng đồng game được yêu thích nhất; Nhân vật game được yêu thích nhất.

Giao diện chuyên trang Vietnam Game Awards 2025. Ảnh: Tuấn Hưng

Hạng mục The Golden Sun (game Việt) có các giải về Game Việt của năm; Game Việt có thiết kế đồ họa xuất sắc; Game Việt có gameplay hay nhất; và Game Việt được yêu thích nhất (dựa trên điểm bình chọn của giải Game Việt của năm).

Hạng mục The Golden Star (Thể thao điện tử) gồm Game Thể thao điện tử xuất sắc; Đội tuyển Thể thao điện tử xuất sắc; Vận động viên Thể thao điện tử xuất sắc; Cộng đồng Thể thao điện tử được yêu thích nhất; Giải đấu Thể thao điện tử của năm.

Hạng mục The Golden Gear (thiết bị, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game) sẽ trao giải cho Laptop chơi game xuất sắc; Điện thoại chơi game xuất sắc; Màn hình gaming xuất sắc; Nhà mạng được yêu thích nhất; Kênh thanh toán được yêu thích nhất; Đồ uống được game thủ yêu thích nhất.

Các đề cử sẽ trải qua vòng bình chọn và chấm điểm từ cộng đồng và các chuyên gia uy tín để có cơ hội được vinh danh tại Lễ trao giải Vietnam Game Awards 2025 diễn ra cuối tháng 5. Trong đó, kết quả của giải thưởng "xuất sắc" sẽ được tính dựa trên số lượt bình chọn và điểm chấm của chuyên gia. Còn giải thưởng "yêu thích nhất" phụ thuộc hoàn toàn vào lượt vote, tức phản ánh sự "yêu thích" của độc giả.

Ngày hội Vietnam GameVerse 2025 có chủ đề Connecting verses, diễn ra ngày 25-26/5 tại TP HCM. Ngoài Game Awards, sự kiện còn có 3 nhóm hoạt động chính khác gồm: Diễn đàn Game Việt Nam 2025 - không gian dành cho đại diện đơn vị, doanh nghiệp và chuyên gia thảo luận về những chủ đề hấp dẫn đang được quan tâm của lĩnh vực game; Hoạt động hợp tác, đầu tư - không gian kết nối, hỗ trợ các đơn vị giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm và kết nối đối tác trong lẫn ngoài nước; Hoạt động giải trí - bao gồm triển lãm game, sản phẩm, dịch vụ trong ngành, đấu trường trực tuyến, cuộc thi cosplay.

Vietnam GameVerse được tổ chức từ năm 2023, trở thành dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên một sự kiện quy mô lớn quy tụ đông đảo nhà phát hành, đơn vị sản xuất, đầu tư và cộng đồng yêu game tại Việt Nam. Sau hai năm tổ chức, Vietnam GameVerse trở lại với diện mạo mới, được kỳ vọng là sự kiện game hàng đầu có tác động tích cực tới sự phát triển của ngành công nghiệp game Việt Nam, đồng thời nhận sự quan tâm ủng hộ, hưởng ứng của cơ quan quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực.

Sự kiện do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Báo VnExpress và Công ty FPT Online đồng tổ chức. Với quy mô mở rộng cùng chuỗi hoạt động hấp dẫn, hai ngày sự kiện dự kiến thu hút từ 40.000 lượt người tham dự.

Tú Nghinh