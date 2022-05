Báo New Zealand ca ngợi các điểm du lịch ở Việt Nam

Tờ NZ Herald ví Hội An là tiểu Venice, TP HCM phù hợp du khách dũng cảm, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất vui vẻ...

NZ Herald của New Zealand gọi Việt Nam là nơi gợi cảm hứng du lịch quốc tế sau Covid-19. Tờ báo này chỉ ra các lý do nên đến Việt Nam để khách New Zealand tham khảo, trong đó đánh giá cao nhiều điểm đến từ Bắc tới Nam.

Đầu tiên, tờ báo ca ngợi sự pha trộn sắc tộc phong phú của Việt Nam, coi đây là một trong những quốc gia có văn hóa đa dạng nhất Đông Nam Á. Mọi thứ thay đổi ngoạn mục từ những tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang với nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số đến đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Tờ báo cũng ca ngợi sự chuyển mình của hòn đảo, từ một nơi hoang sơ trở thành một điểm du lịch với nhiều dịch vụ hấp dẫn, cơ sở hạ tầng tốt và nhiều trải nghiệm phong phú như lặn biển, ngắm hoàng hôn, đi cáp treo trên biển dài nhất thế giới... Nếu muốn trải nghiệm nhiều về sự khác biệt của các dân tộc, hãy ghé thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Hà Nội.

Cảnh quan hùng vỹ tại Hà Giang. Ảnh: Unsplash

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Hà Nội, Hội An, TP HCM, VQG Cát Tiên (Đồng Nai), đồng bằng sông Cửu Long... là những nơi nên đến ở Việt Nam. Ở Hạ Long, du khách được gợi ý khám phá trên các du thuyền sang trọng, tận hưởng dịch vụ và đồ ăn đẳng cấp. Tờ báo dùng từ "chìa khóa" cho Hà Nội, ví đây là nơi để hiểu rõ về Việt Nam. Hãy dạo bộ trong những khu phố mang kiến trúc Pháp và Nhà hát Lớn. Đối ngược với vẻ cổ điển kiểu châu Âu là khu phố cổ nhộn nhịp.

Hội An được tờ báo ví là Venice thu nhỏ. Còn nhiều "bẫy du lịch" nhưng đây cũng là nơi nghỉ ngơi lãng mạn với vẻ đẹp vượt thời gian. Vườn quốc gia Cát Tiên là trải nghiệm độc đáo để tham quan vẻ đẹp rừng nhiệt đới của Việt Nam với các loài động vật quý. TP HCM là nơi "xông xáo, điên cuồng, hỗn loạn, không ngừng nghỉ" là nơi trải nghiệm nhịp đập của một Việt Nam hiện đại. Cây bút Nigel Richardson dí dỏm viết, "Nếu dũng cảm, hãy đi bộ tại đây, đắm mình trong những con đường và ngõ hẻm"...

Đồng bằng sông Cửu Long được tờ báo gọi là "vùng đất vui vẻ" với cuộc sống sông nước và các chợ nổi. Tại đây, trải nghiệm du lịch thú vị nhất là khám phá vùng đất bằng việc ngồi thuyền. Nếu muốn tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam, hãy đến địa đạo Củ Chi hoặc Côn Đảo. Trong đó, Côn Đảo quyến rũ với bãi biển đẹp.

Dòng người trong chùa Bà Thiên Hậu, TP HCM. Ảnh: Unsplash