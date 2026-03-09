Bangladesh cho sinh viên nghỉ học để tiết kiệm điện, xăng dầu

Bangladesh cho đóng cửa toàn bộ các trường đại học từ hôm nay nhằm giảm tiêu thụ điện và lãng phí xăng dầu do tắc đường.

Sinh viên các trường đại học cả công lập lẫn tư thục ở Bangladesh được nghỉ học từ 9/3, khi chính phủ quyết định đẩy kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr lên sớm hơn để bảo tồn điện năng và nhiên liệu, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ở Bangladesh ngày càng nghiêm trọng do xung đột Trung Đông.

Các trường phổ thông tại Bangladesh vốn đang đóng cửa để đón tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo. Động thái mới nhất đồng nghĩa hầu hết cơ sở giáo dục trên toàn quốc ngừng hoạt động.

Theo giới chức Bangladesh, các trường đại học tiêu thụ lượng điện lớn cho ký túc xá, giảng đường, phòng thí nghiệm và hệ thống điều hòa nhiệt độ nên đóng cửa sớm sẽ giúp giảm áp lực cho hệ thống điện đang quá tải. Đồng thời, cho sinh viên nghỉ học sẽ giảm áp lực lên hệ thống giao thông thường xuyên ách tắc, từ đó giảm lãng phí xăng dầu.

Người dân xếp hàng chờ đổ xăng ở Dhaka, thủ đô Bangladesh, ngày 8/3. Ảnh: AP

Nhu cầu năng lượng của Bangladesh phụ thuộc 95% vào nhập khẩu. Do đó, cuộc xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và khí đốt cho Bangladesh. Chính quyền đã ban lệnh áp hạn mức mua nhiên liệu theo ngày từ 6/3, khi xảy ra tình trạng người dân mua sắm hoảng loạn và tích trữ.

Ngoài ra, chính quyền cũng yêu cầu tất cả các trường học theo chương trình quốc tế và trung tâm dạy học thêm dừng hoạt động để hạn chế sử dụng điện.

Tình trạng thiếu hụt khí đốt nghiêm trọng đã buộc Bangladesh phải ngừng hoạt động tại 4 trên 5 nhà máy phân bón quốc doanh, nhằm điều chuyển lượng khí đốt hiện có cho các nhà máy điện để tránh tình trạng mất điện trên diện rộng. Quốc gia này cũng đã phải mua LNG từ thị trường giao ngay với mức giá cao đột biến, đồng thời tìm kiếm thêm các lô hàng bổ sung để bù đắp khoảng trống nguồn cung.

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giảm mức tiêu thụ và đảm bảo sự ổn định trong nguồn cung điện, nhiên liệu và hàng nhập khẩu", một quan chức cấp cao của Bộ Năng lượng Bangladesh cho biết.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)