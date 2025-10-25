Bangkok là thành phố có nạn móc túi, lừa đảo cao nhất thế giới

Bangkok có nhiều điểm du lịch tuyệt vời nhưng du khách cũng cần cẩn thận vì nạn móc túi, lừa đảo hoành hành.

Ngày 22/10, công ty bảo hiểm du lịch Compare the Market công bố bảng xếp hạng 5 thành phố có nạn móc túi, lừa đảo cao nhất thế giới với Bangkok là cái tên đứng đầu với tổng điểm 83,45.

Cung điện Hoàng gia, một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của Bangkok, được đánh dấu là điểm tham quan tệ nhất trên thế giới về nạn móc túi và lừa đảo. Số lần nhắc đến lừa đảo và trộm cắp trong các đánh giá của du khách cho địa điểm này cao hơn so với bất kỳ điểm đến nào trên toàn cầu. Ngoài Cung điện Hoàng gia, hai địa điểm nổi tiếng khác gồm Wat Pho và Chợ cuối tuần Chatuchak cũng "nổi lên" thành những khu vực nhận được báo cáo móc túi, lừa đảo hàng đầu.

Nghiên cứu của Compare the Market xếp hạng hơn 75 thành phố toàn cầu về mức độ rủi ro cảm nhận liên quan đến móc túi và trộm cắp. Họ sử dụng dữ liệu từ các đánh giá của du khách để tính toán số lần nhắc đến nạn móc túi và lừa đảo trên mỗi 1.000 đánh giá. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đánh giá tần suất du khách bày tỏ lo ngại về việc bị cướp hoặc trấn lột tại các địa điểm cụ thể.

Du khách trên đường phố Bangkok. Ảnh: Heaven Is Huahin

Xếp sau Bangkok là Paris và Prague - hai trung tâm văn hóa nổi tiếng toàn cầu nhưng cũng khiến du khách lo ngại về nạn móc túi. Paris đứng hạng hai với 68,81 điểm và tội phạm ở đây thích móc túi hơn lừa đảo. Số vụ móc túi được đề cập trong 1.000 đánh giá là 4,54 so với 2,27 lần với số vụ lừa đảo. Tuy nhiên, mức độ lo ngại bị cướp giật ở Paris đạt tới 60,04 điểm - xếp thứ 6 toàn cầu về chỉ số này.

Prague, thủ đô của CH Czech, đạt tổng điểm 52,16; xếp thứ ba, phần lớn là do tỷ lệ móc túi đáng kể và tổng số lần nhắc đến tội phạm cao. Các chuyên gia bảo hiểm du lịch gợi ý du khách khi đến những điểm tham quan lớn nhất của Prague nên giữ tay trên túi để tránh bị lấy cắp điện thoại.

Trong khi đó, Thượng Hải với tổng 51,83 điểm xếp ở vị trí thứ tư. Tương tự Bangkok, khách đến Thượng Hải ít lo ngại bị cướp nhưng cần để mắt kỹ đến đồ đạc của mình. Cụ thể, trong 1.000 đánh giá có tới 6,28 lượt nhắc đến lừa đảo - cao thứ hai toàn cầu.

Trong bảng xếp hạng, châu Âu và châu Á là hai điểm nóng về nạn móc túi với 24 thành phố ở châu Á và 27 điểm ở châu Âu - chiếm hơn nửa bảng xếp hạng. Trong khi đó, chỉ 6 thành phố ở châu Mỹ xuất hiện nhưng nằm ở cuối bảng xếp hạng. Hay tại Australia, chỉ Sydney và Melbourne bị nhắc tên.

Để giảm thiểu rủi ro liên quan đến móc túi và lừa đảo, du khách nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như giữ các vật có giá trị ở nơi an toàn, khó tiếp cận, tránh sử dụng taxi không có giấy phép và thận trọng với các lời chào mời từ người lạ. Du khách cũng nên tìm hiểu về các trò lừa đảo phổ biến tại mỗi điểm đến, giúp họ nhận biết hành vi đáng ngờ và tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.

Những phát hiện của nghiên cứu là lời nhắc nhở dù du lịch có thể là một trải nghiệm phong phú, nó cũng đi kèm với những rủi ro nhất định. Các thành phố như Bangkok, Paris và Prague có thể mang đến những điểm tham quan tuyệt vời nhưng du khách phải luôn cảnh giác để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo và móc túi phổ biến.

Dưới đây là danh sách top 10 thành phố toàn cầu có tỷ lệ móc túi và lừa đảo cao nhất năm 2025.

Bangkok: 83,45 Paris: 68,81 Prague: 52,16 Thượng Hải: 51,83 Agra: 47,48 Rome: 45,53 Pattaya: 44,43 Phuket: 40,52 Thâm Quyến: 39,51 Mumbai: 36,86

Hoài Anh (Theo Compare the Market)