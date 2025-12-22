TP HCMHồ Thành Được, 34 tuổi, lập 3 công ty mua bán nợ, chỉ đạo đàn em đi ôtô dán logo đến nhà dân khủng bố tinh thần, quay video bêu xấu lên mạng xã hội nhằm đòi tiền.

Ngày 22/12, Được cùng 19 đồng phạm bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đây là chuyên án nằm trong đợt cao điểm Công an thành phố trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Hồ Thành Được, cầm đầu băng nhóm. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, qua theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phát hiện nhóm người có dấu hiệu đòi nợ thuê dưới vỏ bọc pháp nhân doanh nghiệp.

Kết quả xác minh, Được là kẻ cầm đầu. Anh ta chỉ đạo đàn em thành lập 3 công ty gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam (quận Gò Vấp cũ), Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620 và Mua bán nợ Đất Bắc (cùng ở quận 12 cũ).

Băng nhóm khủng bố, quay video bêu xấu con nợ bị bắt

Thủ đoạn 'hợp thức hóa' đòi nợ thuê

Tại các công ty, Được tuyển dụng nhiều nhân viên vào bộ phận "thu hồi nợ". Những pháp nhân doanh nghiệp được anh ta dùng để ký hợp đồng mua bán nợ với các chủ nợ.

"Cảnh sát xác định, đây thực chất là hợp đồng giả cách để che giấu hành vi đòi nợ thuê trái pháp luật. Mức ăn chia được thỏa thuận là nhóm của Được hưởng từ 10% đến 50% tổng số tiền đòi được", một cán bộ điều tra cho hay.

Tang vật cảnh sát thu giữ tại các công ty. Ảnh: Công an TP HCM

Để gây sức ép, Được trang bị cho nhân viên đồng phục, sử dụng ôtô dán logo công ty mua bán nợ đến tận nhà để đòi. Tại đây, nhóm này liên tục la lối, gây mất trật tự và áp đảo tinh thần khiến cuộc sống của nạn nhân bị ảnh hưởng.

Tinh vi hơn, một số thành viên được phân công quay video toàn bộ quá trình đòi nợ, sau đó cắt ghép thành các clip ngắn đăng lên mạng xã hội. Việc này vừa nhằm bôi nhọ, gây áp lực buộc con nợ trả tiền, vừa để "đánh bóng tên tuổi" công ty, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem nhằm tìm kiếm thêm khách hàng mới.

Ngoài ra, nhóm này còn khủng bố tinh thần bằng cách nhắn tin, gọi điện hoặc gửi thông báo đòi nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để ép trả nợ thay.

Những thành viên công ty thu hồi nợ bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Mới đây, hàng chục trinh sát hình sự đồng loạt ập vào trụ sở 3 công ty và nhà riêng của các nghi can, bắt giữ 28 người. Cảnh sát thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ôtô, áo giáp, bộ đàm, cùng nhiều dữ liệu điện tử...

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ quy mô của băng nhóm này thông qua gần 500 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ.

