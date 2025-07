Băng nhóm ghép ảnh nhạy cảm, tống tiền hàng trăm người bị bắt

Quảng TrịHàng chục người thuộc tổ chức tội phạm ở Campuchia đã bị bắt với cáo buộc ghép ảnh của doanh nhân, cán bộ... vào video nhạy cảm, tống tiền gần 300 tỷ đồng.

Trong đó, 25 người bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản; một bị can tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết ngày 8/7.

Các bị can bị bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện băng nhóm tội phạm chuyên ghép hình người dân, cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức vào ảnh và video nhạy cảm để tống tiền. Có nạn nhân bị chúng đe dọa, cưỡng đoạt hàng tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đường dây này do người nước ngoài cầm đầu, liên kết với người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Công an tỉnh Quảng Bình lúc đó đã báo cáo Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp công an các tỉnh phía Nam, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập 15 nghi can trong đường dây. Ban chuyên án cũng vận động 5 người khác ra đầu thú.

Ngoài việc phá án trong nước, thành viên Ban chuyên án nhiều lần phải sang tận sào huyệt của băng tội phạm ở Campuchia. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 người ở tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP Bavet, tỉnh Svay Riêng.

Từ 6-7/4, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia đã triệu tập, bắt giữ Tẩn Quang Huy, Tấn Tuấn Anh (cùng trú tại Lào Cai) và Vũ Đình Nhân (quê Ninh Bình).

Những người tham gia nhóm cưỡng đoạt tài sản bị bắt. Ảnh: Công an Quảng Trị

Cơ quan điều tra xác định, đường dây này chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm "quản lý", "tìm kiếm thông tin mục tiêu", "nuôi khách" và "tạo hình ảnh, video nhạy cảm". Khi có được thông tin sẽ chuyển đến bộ phận "tống tiền".

Các nạn nhân mắc bẫy sẽ có bộ phận "đối soát dòng tiền, rửa tiền" cung cấp số tài khoản ngân hàng để họ gửi. Sau khi nhận được tiền, nhóm tội phạm "rửa" bằng cách mua tiền điện tử USDT.

Các dữ liệu điện tử cho thấy, 11/20 tài khoản đường dây này sử dụng nhận tiền của bị hại đã có tổng giao dịch gần 300 tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đắc Thành