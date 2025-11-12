Bạn vay tiền rồi bỏ trốn thì có phải là lừa đảo không?

Hồi cuối năm ngoái đứa bạn thân năn nỉ, mượn tôi 300 triệu đồng vì cần tiền gấp để nhập hàng, hứa 2 tháng sau sẽ trả cùng tiền lãi nhưng đến giờ thì "mất tích".

Thấy anh ta năn nỉ, kể khổ, tôi đã siêu lòng và đồng ý. Người này có làm giấy biên nhận và ghi rõ thời gian phải trả lại tiền cho tôi. Nhưng đến thời hạn như cam kết, anh ta không trả mà hứa "đang thu xếp tiền" rồi cắt liên lạc với tôi.

Sau khi tìm hiểu, tôi biết anh bạn làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả tiền cho tôi và những người khác nên đã bỏ trốn.

Hiện, tôi chỉ biết anh ta có một căn hộ nhưng đã thế chấp cho ngân hàng, chưa rõ có còn tài sản nào khác không. Tôi định làm đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng nhưng cũng không biết hành vi của anh ta là "lừa đảo" hay "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" để mà .

Nhờ luật sư phân tích và tư vấn cách nào để lấy lại tiền?

Độc giả Hoàng Phúc

Luật sư Nguyễn Minh Hùng tư vấn