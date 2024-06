UEFA thắt chặt an ninh trước vòng 1/8 Euro

Việc liên tiếp xuất hiện CĐV quá khích tràn xuống sân ở vòng bảng khiến UEFA quyết định tăng cường an ninh cho các trận đấu ở vòng 1/8. Theo tờ BILD, UEFA sẽ không tăng số lượng nhân viên an ninh tại 10 sân vận động. Thay vào đó, các nhân viên an ninh sẽ được chỉ đạo phải đặc biệt chú ý đến các khu vực nhạy cảm như đường hầm cầu thủ và khu vực ghế dự bị.

Ở những trận trước, an ninh không được phép tiếp cận khu cabin huấn luyện vì có thể làm ảnh hưởng HLV và cầu thủ. Nhưng vì nhiều CĐV lợi dụng điều này, UEFA sẽ bố trí thêm các nhân viên an ninh trẻ và khỏe mạnh ở gần những khu vực này để có thể nhanh chóng khống chế các trường hợp CĐV quá khích.

Những CĐV vi phạm sẽ bị cảnh sát tạm giữ, ghi lại thông tin cá nhân và có thể phải đối mặt với án phạt vì tội xâm phạm trái phép. Ngoài ra, họ cũng sẽ bị cấm đến sân theo dõi các trận đấu còn lại của Euro 2024.