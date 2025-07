Bàn phản lưới đưa Chelsea vào bán kết FIFA Club World Cup

MỹPha phản lưới ở phút 83 giúp Chelsea thắng Palmeiras 2-1 ở tứ kết và sẽ gặp CLB khác của Brazil là Fluminense ở bán kết FIFA Club World Cup 2025.

Ở trận tứ kết đầu tiên, Fluminense thắng Al Hilal 2-1 nhờ các bàn của Matheus Martinelli và Hercules. Sau trận, Thiago Silva tuyên bố muốn gặp Chelsea ở bán kết. "Có thể chúng tôi sẽ đấu Chelsea. Chắc chắn tôi sẽ ủng hộ họ thắng ở tứ kết. Nhưng Palmeiras cũng rất mạnh", trung vệ Brazil nói.

Silva từng đá cho Chelsea giai đoạn 2020-2024, ghi 9 bàn qua 155 trận. Cầu thủ Brazil đoạt ba danh hiệu, gồm một Champions League, một Siêu Cup châu Âu và một FIFA Club World Cup.

Mong muốn của cầu thủ 40 tuổi thành hiện thực, khi Chelsea đánh bại Palmeiras cũng với tỷ số 2-1. Trận bán kết đầu tiên giữa Chelsea và Fluminense sẽ diễn ra trên sân MetLife, New Jersey lúc 2h ngày 9/7, giờ Hà Nội.

Cole Palmer (áo trắng) dứt điểm chân trái mở tỷ số, trong trận Chelsea thắng Palmeiras 2-1 ở tứ kết FIFA Club World Cup trên sân Lincoln Financial, Pennsylvania, Mỹ ngày 4/7/2025. Ảnh: Reuters

Trên sân Lincoln Financial, Pennsylvania tối 4/7, Chelsea tưởng như sẽ có chiến thắng dễ dàng khi tạo thế trận một chiều trong 45 phút đầu. "The Blues" kiểm soát bóng 69%, dứt điểm 9 lần với 4 cú trúng đích - so với 2 và 1 của Palmeiras.

Cole Palmer là cầu thủ nổi bật nhất. Tiền vệ người Anh chạm bóng 34 lần, chuyền chính xác 82% với một đường quyết định (key pass), dứt điểm 3 lần và ghi bàn duy nhất.

Chính Palmer ghi bàn mở tỷ số với pha xoay người rồi dứt điểm chân trái về góc gần ở phút 16. Tiền vệ người Anh ghi bàn đầu tiên tại FIFA Club World Cup 2025, và là bàn thứ hai trên mọi đấu trường kể từ giữa tháng 1.

Estevao Willian sút từ góc hẹp quân bình tỷ số. Ảnh: FIFA

Đầu hiệp hai, Palmeiras bất ngờ tìm được bàn gỡ từ cầu thủ thuộc chính biên chế của Chelsea. Estevao Willian đi bóng chếch bên cánh phải rồi bất ngờ tung cú sút từ góc hẹp, đưa bóng dội xà ngang vào lưới. Thủ thành Robert Sanchez dường như mắc lỗi khi không khép góc, định bắt bài đường chuyền ra của đối thủ.

Hè 2024, Chelsea đạt thỏa thuận tuyển mộ Willian từ Palmeiras với giá 37,7 triệu USD, kèm phụ phí 27 triệu USD tùy vào thành tích. Nhưng tiền đạo Brazil chỉ chuyển đến sân Stamford Bridge khi bước sang tuổi 18. Anh đá nốt cho Palmeiras tại FIFA Club World Cup, rồi chính thức trở thành cầu thủ Chelsea.

Malo Gusto (phải) đưa bóng vào chạm người Agustin Giay đổi hướng vào lưới...

Rồi mừng bàn ấn định chiến thắng cùng Cole Palmer. Ảnh: Chelsea FC

Chelsea lấy lại thế trận và tạo áp lực lớn ở nửa cuối hiệp hai. Khác biệt tới ở phút 83, khi Malo Gusto thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang chạm người Agustin Giay đổi hướng khiến Weverton không kịp phản xạ. Bàn được tính là pha phản lưới của thủ môn Palmeiras, do bóng còn chạm vào người anh trước khi vào lưới.



Phút bù giờ, Chelsea phung phí khi Noni Madueke dứt điểm dội cột, còn tân binh 82 triệu USD Joao Pedro lỡ cú sút cận thành. Nhưng chiến thắng 2-1 là đủ để thầy trò Enzo Maresca giành tấm vé thứ hai vào bán kết.

Diễn biến trận Chelsea - Palmeiras Diễn biến chính trận Palmeiras 1-2 Chelsea.

Hồng Duy