Bán kết nữ 2: Phan Đình Phùng 46-27 Việt Đức

Hà NộiĐKVĐ Phan Đình Phùng thắng Việt Đức 46-27 ở trận bán kết thứ hai giải bóng rổ Trẻ VnExpress, hôm 30/11.

Kết thúc vòng bảng, đội Phan Đình Phùng có hai trận toàn thắng, nhất bảng K. Trong khi đó, Việt Đức nhất bảng L với số trận thắng tương tự.

Bán kết nữ 2 Giải bóng rổ VnExpress

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do VnExpress và FPT Online tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, nằm trong đề án "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Giải quy tụ 36 đội từ các trường THPT Hà Nội, thi đấu từ ngày 31/10 theo thể thức vòng tròn một lượt để chọn đội vào vòng trong.

Lan Anh