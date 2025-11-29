Tương quan bốn cặp bán kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025

Bốn trận bán kết nam - nữ Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja ngày 30/11 quy tụ các đội mạnh từ sáu trường THPT Hà Nội.

Nữ Vinschool The Harmony - Vinschool Smart City (8h-10h)

Bán kết nữ đầu tiên là cuộc đối đầu nội bộ giữa các trường Vinschool. Harmony bước vào giải với sự tự tin sau khi đoạt chức vô địch U18 GMB League 2025. Họ dẫn đầu bảng I nhờ dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Lý Hà My, Lê Bảo Hương.

Lý Hà My - trụ cột của THPT Vinschool The Harmony thực hiện pha lên rổ trong một trận vòng bảng. Ảnh: VYB

Vinschool Smart City cũng không kém cạnh khi vượt trội so với hai đội mới là Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Phạm Hồng Thái tại bảng J. Đội giành vé vào bán kết nhờ lối chơi tốc độ, pressing toàn sân và khả năng luân chuyển bóng tốt.

Hai đội từng gặp nhau tại MyTV Highschool Basketball 2025 và Harmony giành chiến thắng. Lần tái đấu này được dự báo cân bằng hơn khi Smart City đang có phong độ tốt từ vòng bảng. Đội thắng sẽ gặp Phan Đình Phùng hoặc Việt Đức ở chung kết nữ.

Nữ Phan Đình Phùng - Việt Đức (10h-12h)

Trận bán kết nữ thứ hai là cuộc so tài giữa ĐKVĐ Phan Đình Phùng và đội "đang lên" của bóng rổ học đường Hà Nội. Sau khi chiến thắng giải năm ngoái, Phan Đình Phùng tiếp tục thể hiện sức mạnh với những chiến thắng đậm để đứng nhất bảng K.

Họ tiếp tục thể hiện nền tảng chuyên môn, thể lực và bản lĩnh của một trong những trường có phong trào bóng rổ quy củ nhất thành phố. Tuy nhiên, con đường ở vòng playoff năm nay của Phan Đình Phùng hứa hẹn nhiều cam go. Trong đó, đối thủ đáng gờm đầu tiên chính là Việt Đức.

Các thành viên của đội nữ THPT Phan Đình Phùng khởi động trong một trận vòng bảng. Ảnh: VYB

Việt Đức là một trong hai trường có cả đội nam lẫn nữ góp mặt ở vòng bán kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja. Điều này chứng tỏ phong trào bóng rổ đã lan rộng, trở thành một phần môi trường học đường tại ngôi trường này. Vừa có truyền thống, Việt Đức lại vừa có sự kế thừa từ các thế hệ học sinh, khiến họ luôn là ứng viên vô địch ở mọi giải đấu học sinh tại Hà Nội.

Cặp bán kết này có thể xem là "chung kết sớm" của giải đấu, khi hai đội giàu truyền thống phải loại nhau để tranh vé đi tiếp.

Nam Việt Đức - Cầu Giấy (12h30-14h30)

Bán kết nam chứng kiến cuộc đối đầu giữa Việt Đức, đội giàu thành tích, và Cầu Giấy, tân binh gây chú ý nhất giải. Cầu Giấy vào bán kết sau khi thắng đậm đương kim á quân Nguyễn Trãi – Ba Đình 59-42, nổi bật với các pha ném xa của đội trưởng Bùi Nam Khánh và khả năng ghi điểm của Nguyễn Tiến Minh.

THPT Cầu Giấy thi đấu thăng hoa trong trận tứ kết gặp Nguyễn Trãi - Ba Đình ngày 23/11. Ảnh: VYB

Trong khi đó, kể từ vòng bảng, Việt Đức đã chứng tỏ sức mạnh khi loại ĐKVĐ Phan Đình Phùng với chiến thắng cách biệt 31-13. Nhưng họ phải trải qua 40 phút căng thẳng mới vượt qua Nguyễn Bỉnh Khiêm với tỷ số sát nút 56-54, nhờ hiệp ba bùng nổ của Hoàng Thanh Trương và bản lĩnh trong những giây cuối.

Cầu Giấy rất giỏi trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng lối chơi chuyển trạng thái nhanh. Nhưng Việt Đức cũng không kém về khả năng tạo đột biến, nhờ những quyết định táo bạo của từng cá nhân trong đội. Đội thắng cặp đấu này sẽ gặp Nguyễn Tất Thành hoặc Vinschool The Harmony tại chung kết.

Nam Nguyễn Tất Thành - Vinschool The Harmony (14h30-16h30)

Trận bán kết nam thứ hai là màn so tài giữa hai ứng cử viên vô địch Nguyễn Tất Thành và Vinschool The Harmony. Hai đội không còn lạ nhau khi từng chạm trán tại tứ kết VSBL 2023/24 - trận đấu được đánh giá là một trong những màn so tài kịch tính nhất mùa giải với chiến thắng cho Nguyễn Tất Thành.

Harmony vào bán kết sau chiến thắng 68-39 trước Alpha. Họ áp đặt thế trận từ đầu, phòng ngự kín, cầm bóng chắc và tấn công đa dạng. Nguyễn Tất Thành thì đi tiếp sau một trận tứ kết nặng tính chiến thuật trước Lý Thái Tổ. Họ khởi đầu tốt, bị bám đuổi vẫn giữ sự chắc chắn trong hiệp cuối để thắng 50-42.

THPT Vinschool (áo hồng) trong trận tứ kết gặp THPT Alpha. Ảnh: VYB

Harmony sở hữu chiều sâu lực lượng với dàn cầu thủ nhiều năm chinh chiến ở các giải U18. Nguyễn Tất Thành không ồn ào nhưng luôn được đánh giá cao về khả năng kiểm soát nhịp độ, phòng ngự khu vực và bản lĩnh ở những thời điểm then chốt. Họ là đội duy nhất trong bốn đội vào bán kết từng vào sâu ở mùa trước, với thành tích giành HC đồng.

Cuộc so tài được dự đoán là màn đấu trí giữa tốc độ, pressing mạnh và sự chặt chẽ, kỷ luật. Ban tổ chức sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu trên fanpage và website chính thức của giải.

Hải Long