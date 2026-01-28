Bán 3.000 chế phẩm có chất độc thạch tín cho hàng loạt phòng nha khoa

TP HCMVõ Thị Thu Oanh, 50 tuổi, mua hóa chất về pha trộn thủ công tại phòng ngủ để tạo ra 3.000 chế phẩm chứa thạch tín, bán cho các phòng nha khoa khắp cả nước.

Ngày 28/1, Oanh, Tăng Thị Mỹ Hòa (48 tuổi) và Tăng Hoàng Vinh (43 tuổi) bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt giam để điều tra về hành vi Sản xuất, mua bán trái phép chất độc.

Võ Thị Thu Oanh (áo đen, bên trái), Tăng Thị Mỹ Hòa và Tăng Hoàng Vinh. Ảnh: Công an TP HCM

Video khám xét cửa hàng nha khoa Cảnh sát khám xét lò sản xuất "chất diệt tủy" có chứa chất độc thạch tín. Video: Công an TP HCM

Trước đó, giữa tháng 12/2025, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng Trang thiết bị nha khoa Tản Đà tại chung cư Ngô Quyền (phường An Đông, quận 5 cũ), do Hòa điều hành. Tại đây, cảnh sát phát hiện 534 lọ "Pâte Nécronerve" (chất diệt tủy) và 5 hộp "Arsenic Blue 5g" không có hóa đơn, chứng từ.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số hàng này chứa hơn 674 gam Arsenic trioxide (thạch tín trắng). Đây là chất độc thuộc danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt, có khả năng gây ung thư và nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe.

Mở rộng điều tra, công an xác định nguồn hàng do Võ Thị Thu Oanh cung cấp. Người phụ nữ này khai tự mua hóa chất, sau đó pha chế, trộn và đóng gói thủ công ngay tại phòng ngủ của mình trước khi giao cho Hòa tiêu thụ. Việc sản xuất trong điều kiện không đảm bảo an toàn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ chất độc ra môi trường.

Cảnh sát kiểm tra cửa hàng. Ảnh: Công an TP HCM

Từ năm 2024 đến nay, Hòa đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm chứa thạch tín cho các cơ sở nha khoa trên toàn quốc, thu về hơn 1,25 tỷ đồng. Giúp sức cho Hòa trong việc nhận và giao hàng là Tăng Hoàng Vinh.

Cơ quan điều tra đánh giá việc triệt phá đường dây này đã ngăn chặn kịp thời nguồn hóa chất độc hại thẩm lậu vào lĩnh vực y tế.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng