Bám dây, kết bè chuối cứu hộ dân vùng ngập

Tại phường Tây Nha Trang, trong những nơi ngập sâu nhất trung tâm tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng vào tận từng hẻm, nhà dân để di dời người cao tuổi, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Chính quyền khuyến cáo trong lúc chờ cứu hộ, người dân tìm điểm cao an toàn để trú ẩn tạm thời, tránh nơi có nước chảy xiết; neo đậu bằng các loại dây để tránh bị nước lũ cuốn.