Bãi đậu xe châu Âu đầu tiên xây từ cánh turbine gió cũ

Thụy ĐiểnBãi đậu xe Niels Bohr là nơi đầu tiên tận dụng cánh turbine gió để làm vách không chịu lực bao quanh mặt ngoài của tòa nhà.

Bãi đậu xe Niels Bohr thuộc sở hữu của Lunds kommunala parkeringsbolag (LKP), công ty quản lý bãi đậu xe thành phố, khánh thành tuần này. Số cánh turbine được lấy từ trang trại điện gió Norre Okse So, vốn do công ty năng lượng Vattenfall vận hành nhưng hiện đã ngừng hoạt động.

"Đây là ý tưởng rất thông minh và tòa nhà thực sự đẹp", Anne Mette Traberg, Giám đốc của Vattenfall tại Đan Mạch, nhận xét.

Bãi đậu xe Niels Bohr ở Thụy Điển. Ảnh: Vattenfall

Cánh quạt là một trong những bộ phận khó tái chế nhất của turbine gió. Được thiết kế để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt suốt nhiều thập kỷ, chúng thường làm từ vật liệu composite như sợi carbon hay thủy tinh, vốn rất chắc chắn, nhẹ và khó phân hủy. Ở nhiều quốc gia, cánh turbine cũ bị chôn vùi dưới bãi rác.

"Tôi đọc rằng ở Mỹ, nhiều cánh turbine bị chôn vùi. Tôi nghĩ chúng có thể được sử dụng hiệu quả hơn. Đây không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gây lãng phí", kiến trúc sư Jonas Lloyd nhận định. Do đó, khi LKP đặt hàng bãi đậu xe nhiều tầng mới, Lloyd và nhóm của ông đã đề xuất tái sử dụng cánh turbine.

Bãi đậu xe Niels Bohr gồm 5 tầng với 365 chỗ và 40 điểm sạc xe điện. Trên mái của tòa nhà có một hệ thống pin mặt trời kết nối với pin để sạc xe vào ban đêm. Ngoài cánh turbine, mặt ngoài công trình cũng sẽ được phủ những loại cây thân thiện với côn trùng thụ phấn. "Tôi rất mừng vì chúng tôi đang thúc đẩy tính bền vững và tòa nhà đã trở thành một biểu tượng về sự bền vững", Lloyd nói.

Với Vattenfall, một trong những nhà phát triển điện gió lớn nhất châu Âu, vận hành hơn 1.400 turbine ở nhiều quốc gia, bãi đậu xe cung cấp bằng chứng thực tế cho thấy các giải pháp kinh tế tuần hoàn khả thi trên quy mô lớn.

LKP được Vattenfall tặng 57 cánh turbine, nhưng ngoài phần dùng cho bãi đậu xe Niels Bohr, số còn lại vẫn chưa có mục đích sử dụng rõ ràng. LKP không loại trừ khả năng sẽ đưa chúng vào những dự án trong tương lai. "Chúng tôi đã phát động cuộc thi để mọi người gửi đề xuất về cách sử dụng chúng. Chủ nhân của đề xuất hay nhất sẽ nhận được một tháng đậu xe miễn phí tại các bãi đậu xe của chúng tôi", Paul Myllenberg, CEO LKP, cho biết.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Windtech International)