'Bác sĩ nội trú và chuyên khoa I, II không phải văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ'

Chính phủ khẳng định các chương trình bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, II là đào tạo chuyên sâu đặc thù do Bộ Y tế quản lý, không phải văn bằng thạc sĩ hay tiến sĩ theo hệ thống giáo dục quốc dân.

Sáng 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi. Báo cáo tiếp thu của Chính phủ cho biết nhiều ý kiến đề nghị làm rõ vai trò Bộ Y tế trong đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, nhất là các chương trình chuyên sâu như bác sĩ nội trú, chuyên khoa I và chuyên khoa II.

Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định để bảo đảm thống nhất hệ thống trình độ và văn bằng quốc gia, bác sĩ nội trú và chuyên khoa I, II không được xếp vào thạc sĩ hay tiến sĩ, mà là các văn bằng chuyên sâu đặc thù gắn với nghề y, mang tính chứng nhận năng lực chuyên môn và do Bộ Y tế quản lý.

Các nội dung về điều kiện theo học, chuẩn năng lực, chương trình đào tạo, đánh giá và cấp văn bằng sẽ được Bộ Y tế quy định chi tiết trong văn bản dưới luật nhằm bảo đảm tính khả thi, chất lượng và phù hợp đặc thù lĩnh vực sức khỏe.

Dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng làm rõ ràng hơn sự phân định trách nhiệm vốn đã áp dụng lâu nay. Đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thống nhất hệ thống trình độ, văn bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học; còn Bộ Y tế phụ trách toàn bộ nội dung chuyên môn, chuẩn năng lực và điều kiện thực hành lâm sàng của các chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe.

Bác sĩ, nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại phòng Hồi sức tích cực, bệnh viện Quân y 175, tháng 11/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, tại phiên thảo luận ngày 20/11, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đề nghị quy định rõ vai trò Bộ Y tế với các chương trình chuyên khoa, cho rằng đây là "tinh hoa của ngành y", không thể coi tương đương việc học chứng chỉ hay tách rời môi trường bệnh viện.

Trả lời sau đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định dự thảo Luật không can thiệp vào quyền quản lý chuyên môn của Bộ Y tế. Ông nói đào tạo bác sĩ chuyên khoa, nội trú từ trước đến nay vẫn do Bộ Y tế tổ chức; các chương trình đào tạo chung của hệ thống giáo dục quốc dân chỉ quy định nguyên tắc về văn bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Việc bổ sung quy định trong dự thảo là để làm rõ chứ không thay đổi cơ chế quản lý hiện hành.

Quốc hội dự kiến xem xét thông qua dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi vào ngày 10/12.

Sơn Hà